Feyenoord treft AS Roma in kwartfinales Europa League, AZ tegen Anderlecht in Conference League

Feyenoord moet het in de kwartfinale van de Europa League opnemen tegen AS Roma. Dat kwam naar voren uit de loting die vrijdag in het Zwitserse Nyon werd gehouden. Het duel is een herhaling van de finale van de Conference League van afgelopen seizoen, die door de Rotterdammers werd verloren. Feyenoord speelt eerst thuis, op donderdag 13 april. De terugwedstrijd volgt op 20 april in Rome. Feyenoord bereikte donderdag de kwartfinales van de Europa League na een overtuigende zege (7-1) in de Kuip tegen het Oekraïense Sjachtar Donetsk.

AZ krijgt in de kwartfinale van de Conference League het Belgische Anderlecht als tegenstander. De Alkmaarders bereikten donderdag de laatste acht nadat ze hun terugwedstrijd met 2-1 wonnen van het Italiaanse Lazio.

Eerder op de dag al werd de loting voor de kwartfinales van de Champions League verricht. Daarin nemen Manchester City en Bayern München het tegen elkaar op. Titelhouder Real Madrid, dat in de vorige ronde Liverpool uitschakelde, treft bij de laatste acht Chelsea. De andere twee kwartfinales worden gehouden tussen Internazionale en Benfica en AC Milan en Napoli. De heenwedstrijden van de kwartfinales worden op 11 en 12 april gespeeld, de returns zijn op 18 en 19 april.

