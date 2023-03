Erdogan laat parlement stemmen over NAVO-toetreding Finland

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft vrijdag de deur opengezet voor een NAVO-lidmaatschap voor Finland. Na afloop van een ontmoeting met de Finse president Sauli Niinistö kondigde Erdogan aan dat het Turkse parlement over de Finse lidmaatschapsaanvraag zal stemmen. De verwachting is dat zij nog voor de Turkse verkiezingen groen licht zullen geven voor de Finse toetreding tot het bondgenootschap.

In mei vorig jaar deed Finland samen met Zweden een aanvraag om lid te worden van de NAVO. Aanleiding was de inval van Rusland in Oekraïne. Om lid te worden moeten alle NAVO-lidstaten instemmen. Tot dusver lagen alleen Turkije en Hongarije dwars. De Hongaarse premier Viktor Orbán heeft toegezegd de aanvraag te ratificeren, maar het Hongaarse parlement heeft tot op heden nog niet gestemd over een mogelijk lidmaatschap.

Een NAVO-lidmaatschap voor Zweden ligt verder weg. De Turkse regering ligt dwars bij het ratificeren van de Zweedse aanvraag, omdat het Scandinavische land steun zou verlenen aan organisaties die Turkije als terroristisch beschouwt. Het gaat voornamelijk om Koerdische bewegingen in Zweden. Turkije wil dat zij worden uitgeleverd en heeft een lijst van verplichtingen opgesteld waar Zweden aan moet voldoen voordat het parlement over hun aanvraag stemt.