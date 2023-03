Elke schrijver kent de Dubbeleworststeeg in Amsterdam

Hoe presenteer je je als succesvol schrijver? Zorg dat je foto genomen wordt in de Dubbeleworststeeg in Amsterdam. Een auteur die op kosten van zijn/haar uitgeverij overnacht in het Ambassade Hotel in Amsterdam komt daar vanzelf terecht. Maar wie die luxe niet heeft: regel een fotograaf en plaats je in het rijtje Karin Slaughter, György Konrád, Dimtri Verhulst of Philipp Blom. Laatstgenoemde merkte toen hij recentelijk gefotografeerd werd dat hij vorige keer ook al die steeg in was geduwd, maar dat maakte niet uit. Deze keer keerde hij de fotograaf gewoon z’n rug toe.

De steeg is tijdloos, de steeg is rustig, de steeg heeft goed licht, de steeg is dicht bij het hotel, de steeg heeft ritme en de steeg is voor herhaling vatbaar. „Het voordeel is ook dat ik de naam van de steeg even kan vertalen”, vertelt Merlijn Doomernik. „Schrijvers zijn niet altijd even expressief en met zo’n flauwe grap breek je even het ijs. En het voordeel van de steeg is dat die ook cadeautjes geeft.”

Dat bleek ook toen Doomernik de kunsthistoricus Will Gompertz ging fotograferen. Deze van nature wat theatrale figuur staat voor een kleerhanger, die er al hing voordat ze er aankwamen. De kleerhanger versterkt de stijve manier waarop Gompertz staat, en vooral de ironie die al uit de foto spreekt. Anders dan de meeste mannen op de foto’s steekt hij ook niet zijn handen in zijn zakken, maar laat ze strak langs het lichaam hangen. Toch lijkt hij meer op zijn gemak dan de auteurs die wel hun handen in hun zakken steken. Ook meer op zijn gemak dan de vrouwen die hun handen of armen voor hun buik vouwen.

De Dubbeleworststeeg is niet alleen mooi door de seizoenen, de geverfde of afgebladderde muren en het mos dat er groeit, maar is vooral mooi omdat ze de auteurs zo genadeloos vastleggen. Ga er maar aan staan in die eenzame steeg in vol ornaat voor de fotograaf jezelf een houding aan te meten. Je kan voor minder je boek terugtrekken. Achter de woorden bij het interview dat daarna plaatsvindt, kan een beetje schrijver zich nog wel verschuilen, maar die ellendige fotograaf. Je kan je er onmogelijk voor verstoppen, zelfs niet met een paraplu en een zwembril op je voorhoofd.