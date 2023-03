Een lagere rente voor de bulk van je schuld. Het idee van Joep (22) hielp veel pechstudenten

Het gaat hem niet eens om hemzelf, zegt Joep de Jong (22). Hij heeft wel een grote studieschuld, van 40.000 euro, maar hij verdient bij als software-ontwikkelaar, zijn ouders betalen zijn collegegeld en hebben wat voor hem gespaard. Hij is bijna klaar met zijn studie wiskunde in Delft. Zijn toekomst is veelbelovend.

Het gaat hem om zijn generatiegenoten: leden van de ‘pechgeneratie’ die de afgelopen acht jaar veelal moesten lenen om te studeren.

In november ontdekte Joep de Jong dat DUO, die onder meer de studieleningen verstrekt namens de overheid, de rente op zijn studieschuld vanaf januari zou verhogen van 0 naar 1,78 procent. En wel voor vijf jaar. Terwijl hij om zijn master af te maken nog maar negen maanden studie te gaan had.

Hij belde DUO. De eerste medewerker die hij sprak, kon hem niet helpen. Maar hij was vastberaden en iemand dieper in de organisatie kon wel met hem meedenken. Ze doken samen, via de telefoon, in de regels. Weet je wat, zei Joep de Jong: „Als ik nou mijn lening eind december opzeg, en een maand later opnieuw aanvraag, dan kan de nieuwe, hogere, rente niet meer gelden voor het oude deel van mijn lening. In mijn geval: de bulk van mijn schuld.” Een verschil, voor hem, van ongeveer 184 euro rente per jaar de komende vijf jaar.

Lopend vuurtje

Het klopte – de medewerker van DUO kon hem geen ongelijk geven. De Jong vertelde het aan vrienden en vervolgens aan universiteitsblad Delta, waarna het bericht als een lopend vuurtje rondging onder studenten van de pechgeneratie. Dat ze zo’n hoge studieschuld hebben, alla, maar dat ze opeens ook een fors hogere rente moeten betalen, daar hebben ze geen zin in. Uit deze week gepubliceerde cijfers van DUO blijkt dat 26.000 studenten op de valreep de rentetruc hebben toegepast en een maand hun lening opgezegd hebben. Begin februari hebben ze hem opnieuw aangevraagd.

Daarnaast blijkt dat 19.000 studenten hun lening hebben stopgezet, eind vorig jaar, en die niet opnieuw hebben aangevraagd. Zij houden zo negen maanden langer recht op studiefinanciering, die vanaf september 2023 gedeeltelijk wordt omgezet in een studiebeurs – mits de Eerste Kamer voor de zomer instemt met de wetswijziging.

DUO zegt over die 19.000 studenten: „Het (tijdelijk) stopzetten van studiefinanciering is geen nieuw verschijnsel. Dat kan allerlei redenen hebben, bijvoorbeeld het wisselen van een studie. Wel zien we dat het aantal studenten dat het nu heeft stopgezet ongeveer 9.000 hoger ligt dan het gemiddelde van voorgaande jaren.”

Het totaal aantal studenten dat geld leent, neemt de laatste jaren af. In studiejaar 2019/2020 deden 325.000 studenten dat, nu zijn het er nog 270.000, meldt DUO verder. „En dat terwijl de inschrijvingen van studenten met recht op studiefinanciering tot dit studiejaar wel toenamen. We hebben hiervoor geen verklaring.”

Tegelijk neemt het gemiddelde bedrag dat studenten lenen toe, al jaren. Van 628 euro in 2019 naar 674 euro dit jaar.

Veel uitvallers

Ook is sprake van een „historisch” aantal ‘uitvallers’ in het hoger onderwijs dit studiejaar. 14 procent van de studenten is al gestopt met de studie. Mogelijk omdat ze vanaf september een beurs krijgen en dan dus minder hoeven te lenen. Er zijn volgens DUO nog ongeveer 300.000 studenten uit het leenstelsel die volgend studiejaar recht hebben op (een gedeeltelijke) prestatiebeurs (één of meer maanden) in het hoger onderwijs. En ongeveer 188.000 studenten uit het leenstelsel die geen recht meer hebben op een prestatiebeurs, maar die nog wel kunnen lenen – mochten ze verder studeren.

Wiskundestudent Joep de Jong is kritisch over het hele leenstelsel. Sterker, nu hij zich in de Wet op de studiefinanciering en de Wet op het consumentenkrediet heeft verdiept durft hij te stellen dat studenten onvoldoende zijn voorgelicht over hun studielening. „Alleen al het feit dat je met één druk op de knop bij DUO geld kunt lenen, dat vind ik te makkelijk. Daarnaast zou de studielening tegen 0 procent rente moeten worden verstrekt. Nu wordt dat voor sommige studenten 1,78 procent. Vijf jaar later wordt dat misschien 5 procent, want de rente stijgt. En dan heb je nog steeds een schuld.”