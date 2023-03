Dit zijn de beste budgetrestaurants van Amsterdam volgens onze recensent

Ook in Amsterdamse restaurants zijn het roerige tijden. De energielasten zijn gestegen en de openingstijden vanwege het personeelstekort beperkt, en tegelijk moet de schoorsteen blijven roken. Eenvoudige golden oldies bieden vaak mooie maaltijden voor een aangename prijs, maar ook onder de nieuwkomers valt met wat speurwerk nog wel iets budgetvriendelijks te ontdekken. Culinair journalist Petra Possel zocht naar zaken waar je prettig en lekker eet voor in totaal 60 euro (voor twee personen). En best leuk zit. Natuurlijk met een drankje erbij. Acht oude én nieuwe budgetplekken kriskras door de stad.

Oost

Fook Sing Chin.Ind. en Chinees

Volgende week verschijnt het boek Chin.Ind.Rest. over de Chinese eetcultuur in Nederland, en Fook Sing staat erin! Deze 33-jarige papa-mama zaak biedt een warmrode huiskamer waar je kan afhalen, maar je kan er ook prima zitten. We nemen een vegetarische groenteschotel in een gefrituurd deegmandje: bai poa chap (15,50), wan tan soep (5,50), knapperige pangsit goreng (5,-) en Kantonese char sieuw, lekker vettig varkensvlees dus (16,50). De kachel snort, potje Chinese thee (3,-) en flesje bier (3,-) erbij en gezellig praten met de hartelijke gastvrouw die zo’n beetje iedereen die binnenkomt kent. Graag reserveren als je wil zitten i.p.v. afhalen.

Oud-West

Mas Mais Mexicaans

Deze sympathieke taqueria uit 2021 van twee jongemannen groeide in no time uit tot een populaire plek. Bescheiden kaart met uitstekende gerechtjes, betaalbare wijn, bier en mezcal (4,50/3,20) en goede service. De taco’s (9,50 per twee) zijn gemaakt van mooi maïsmeel en gevuld met fijngesneden en creatieve vulling en pico bello salsa’s, ook zonder vlees of vis. Sinds onze recensie is er nog een filiaal geopend: een marisqueria, een Mexicaanse viszaak dus, met op de kaart ceviche en bijvoorbeeld een platter met oesters, kokkels, mosselen en een tartaar van coquilles (14,50).

Noord

Semai Eritrees, Ethiopisch

Gek plekje in de Papaverhoek waar sinds onze eerste bezoek een heuse foodstrip ontstond met Cornerstore, Klaproos en Taverno Willi Becher. Gelukkig heeft Semai alle stormen overleefd en kun je er nog steeds goed Oost-Afrikaans eten. Voorgerechten van 4 euro, hoofdgerechten 16, 17 of 18 euro, waaronder het bruiloftsgerecht: gestoofde kip in gekruide boter. Er zijn net zoveel vleesgerechten als vegetarische (vanaf 15,-), alles goed verzorgd en vriendelijk geserveerd. Bovenal is Semai een reis door je verbeelding, want eenmaal op de eerste verdieping waan je je in een andere wereld.

Noord

Simon de Wit Eclectisch, Aziatisch en Indiaas

Vlak voor corona maakten we in Noord kennis met eetcafé Simon de Wit, een sympathieke zaak met internationale hapjes in een voormalig kruidenierspand. Voor vegetariërs genoeg keuze: patatje rendang van jackfruit (12,50 of rundvlees 13,50), gado gado (18,50) of Indiase curry met aardappel, linzen, gepickelde groenten en natuurlijk naan (18,50). Daarnaast ook heerlijke pakora’s, gyoza’s en springrolls (7,50/8,50), ook om te snacken bij een drankje, zoals een cocktail Mimosa (8,50) met vers sinaasappelsap, prosecco en cointreau. Een fijne plek met terras in de luwte van de stad!

Oud-Zuid

The Old Soul Surinaams vegan

We waren sowieso verrast omdat wij Surinaams niet bepaald met veganistisch associeerden. Maar het bestaat dus, Surinaams eten zonder kip, varkensvlees en andere dierlijke ingrediënten! Ons bezoek was een voltreffer: de gerechten waren behalve creatief ook smakelijk en bijzonder prettig geprijsd, de plek is gezellig. Het is een wonder dat zo’n zaak, nota bene aan de rand van het dure Oud-Zuid, kan bestaan. Ingrediënten zoals spitskool, papaya, cassave, bakbanaan, kousenband en kokos worden volop ingezet om tot een prachtige, volle, gezonde maaltijd te komen. Vergeet de desserts niet!

Oostelijke eilanden

Paon Bali Indonesisch

Een feest om hier aan te schuiven: een groene oase met concessieloos Balinees eten voor een zacht prijsje. Iedere week wisselt het menu (vis, vlees, vrijdag en zaterdag altijd vegetarisch bordje beschikbaar), vaste prijs is 16,50 euro. Wij aten nasi languan: pittige vis, zoals saté lilit, gestoomde bonito in bananenblad, ansjovis in zoete gember, gestoomde groenten met kokos, vissoep met komkommer, in totaal elf gerechtjes (inclusief condimenten). Alles ragfijn gesneden, rijk gekruid, en een wonder van vormgeving op één bord. Drankjes neem je zelf mee naar je tafel, het stel staat achter de balie om naast de gasten ook de afhaalklanten blij te maken. Altijd reserveren!

Buitenveldert

Ishii Okonomiyaki Japans

Soms schrikken we nog wakker van het beeld van het menu van deze zaak: tientallen foto’s met Japans onderschrift, geen idee wat te eten, keuzestress. Gelukkig hebben we bijgeleerd en kunnen we de naamgever okonomiyaki (vanaf 17 euro) warm aanbevelen. Een hartige pannenkoek met als basis bloem, ei, dashi en kool, belegd met naar keuze: inktvis, garnaal, varkens- of rundvlees, vis, groenten of kaas, met daarover dikke, zoetige okonomiyakisaus en kewpie mayonaise. Veel, zwaar, vettig en toch met die bekende Japanse verfijning, het bestaat dus! Japanse homecooking, ook veel andere goede gerechten dus, alles voor een schappelijke prijs.

Centrum

De Engelbewaarder Europees, Hollands

Fijn ouderwets (eet)café met in het weekend aan hysterie grenzende drukte, in het eetgedeelte is het ietsje rustiger. We kwamen hier al toen het nog als literair café gold, maar beleefden er vooral jamsessies van jazzmusici. Op een zaterdagavond eten we bloemkoolsoep (6,50) en escabeche, vis in zuur (9,50), gevolgd door schorseneren met sauce gribiche (koude eiersaus) en polenta (17,50) en forel in bruine boter (17,50). Tikkie grof maar goed eten en genoeg keuze voor vegetariërs, aardige bediening, prima wijn van 4,30 euro (in de binnenstad!), gratis kraanwater. Bonus: flipperkast! Volgende keer komen we op maandag of dinsdag.

