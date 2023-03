De Beauvoir ervoer: het vergt moed om vrij te zijn - met Jannah Loontjens

„On ne naît pas femme, on le devient”: Je bént geen vrouw, je wórdt vrouw.

Dat is een van de bekendste citaten uit De Tweede Sekse, het 800 pagina’s tellende boek waarmee Simone de Beauvoir in 1948 de tweede feministische golf opstartte. De woorden kenmerken het probleem dat vrouwen teisterde en nog altijd teistert: niet anatomische kenmerken, maar maatschappelijk opgelegde regels maken iemand tot “vrouw”.

Gelukkig had ze ook een oplossing. Je kunt er zelf voor kiezen om anders te leven. In je verhouding tot de wereld om je heen bén je al vrij - het vergt alleen moed om je ernaar te gedragen.

In haar langdurige romantische relatie met de Franse schrijver en filosoof Jean-Paul Sartre gaf ze het voorbeeld: de twee keerden zich tegen het huwelijk en gunden elkaar seksuele vrijheid met anderen. Hoewel ze elkaar jaloers maakten en pijn deden, bleven ze verwant in de liefde en in de aanhang van het existentialisme, tot de dood.

De Beauvoir overleed in 1986. Maar over de rol van de vrouw in het publieke domein en de voorwaarden voor een vrij en authentiek bestaan discussiëren we nog altijd. Hoe kan Simone de Beauvoir ons vandaag de dag nog bij deze vraagstukken helpen? En waarin is haar visie juist gedateerd? Michel Krielaars bespreekt het met boekenredacteur Rosan Hollak en schrijver en filosoof Jannah Loontjens.

Dit is de zesde aflevering van een serie over boeken die de wereld veranderden.