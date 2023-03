‘Chinees bedrijf verscheepte geweren naar Rusland’

Chinese bedrijven, waarvan er zeker een verbonden is aan de regering in Beijjing, hebben duizend geweren, onderdelen voor drones en kogelwerende vesten geleverd aan Russische bedrijven. Dat meldt nieuwssite Politico op basis van onderzoek in douanegegevens.

De leveringen zouden plaatsgevonden hebben tussen juni en december vorig jaar. Een van de grootste wapenbedrijven van China, China North Industries Group Corporation (Norinco), zou de geweren geleverd hebben aan het Russische Tekhkrim. Het gaat om CQ-A-geweren die door verschillende krijgsmachten gebruikt worden, maar die in de douanepapieren als jachtgeweren voor civiel gebruikt genoteerd stonden. Politico vond ook twaalf leveringen van drone-onderdelen en grote zendingen kogelwerende vesten die via Turkije naar Rusland gingen.

De douanegegevens bewijzen niet dat China op grote schaal wapens verkoopt aan Rusland om Moskou te steunen in de oorlog tegen Oekraïne. De data van Politico laten wel zien dat Chinese bedrijven goederen leveren aan Russische bedrijven die zowel een civiele als een militaire toepassing kunnen krijgen.

Bezoek aan Moskou

De Verenigde Staten hebben bekendgemaakt dat in Beijing wel wordt gesproken over het leveren van wapens. China ontkent uitdrukkelijk dat het wapens levert en zegt dat ook niet van plan te zijn. Wapenleveranties door Beijing zouden door Europa en de VS met tegenmaatregelen beantwoord worden.

De relatie tussen Xi Jinping en Vladimir Poetin wordt al sinds het begin van de oorlog door het Westen met argusogen gevolgd. China steunt Moskou verbaal in het conflict en is een steeds belangrijkere handelspartner voor Rusland, onder andere omdat westerse sancties handel met Europa en de VS belemmeren. China heeft altijd gezegd in het conflict neutraal te willen blijven en afficheert zich sinds een paar weken als mogelijke bemiddelaar.

Komende week brengt Xi een driedaags bezoek aan Moskou.