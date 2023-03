BBB de grootste in 13 waterschappen, voorlopige opkomst 53,7 procent

De voorlopige opkomst van de waterschapsverkiezingen is bekend: 53,7 procent van de stemgerechtigden ging naar het stemhokje. Dat heeft de Unie van Waterschappen vrijdag bekend gemaakt. Net als bij de Provinciale Statenverkiezingen komt ook bij de waterschapsverkiezingen de BoerBurgerBeweging (BBB) van Caroline van der Plas als winnaar uit de bus.

De voorlopige opkomst is gebaseerd op 15 van de 21 waterschappen. De opkomst was dit jaar hoger dan bij de waterschapsverkiezingen van 2019: toen was het 51,3 procent. De opkomst stemt Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen, tevreden. „De uitdagingen zijn gezien de toenemende kans op langdurige droogte of extreme hoosbuien en de aanstaande zeespiegelstijging groot”, aldus Van der Sande. „We hopen dat dit mensen heeft gemotiveerd hun stem te laten horen.”

De BBB heeft waarschijnlijk in dertien waterschappen de meeste zetels behaald. WaterNatuurlijk lukte dat in vijf waterschappen. Net als in de Provinciale Statenverkiezingen is het verlies vooral bij CDA groot. De definitieve uitslagen zullen op zijn vroegst op 23 maart bekend zijn. Dat het tellen van de stemmen voor de waterschapsverkiezingen langer duurt, komt omdat gemeenten eerst de stemmen voor de Provinciale Statenverkiezen tellen.

