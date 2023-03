Winsten mediabedrijf RTL Group afgeremd in 2022

Het mediabedrijf RTL Group sloot 2022, ondanks goede resultaten van zijn Nederlandse zenders, met een lagere winst af. Dat blijkt uit zijn donderdag gepubliceerde jaarcijfers. De nettowinst van het mediaconcern daalde met 47 procent tot 766 miljoen euro. Het bedrijf leed hogere verliezen op nieuwe projecten voor zijn streamingdiensten en haalde minder advertentie-inkomsten binnen.

Het grote verschil in nettowinst met 2021 kwam vooral door RTL’s verkoop van een advertentieplatform dat jaar. Maar ook die eenmalige meevaller in 2021 buiten beschouwing gehouden, daalde de winst. Tegelijk steeg de omzet van RTL tot een recordhoogte van 7,2 miljard euro. De Nederlandse tak van het mediabedrijf doet het volgens de cijfers goed. Zenders als RTL 4, RTL 5 en RTL 7 wonnen aan marktaandeel in het Nederlandse medialandschap. Ze vergroten hun voorsprong op de concurrentie, de publieke omroep en Talpa-zenders SBS6 en Veronica.

De streamingplatforms van RTL trekken steeds meer betalende kijkers. Het aantal abonnees steeg in een jaar tijd met ruim 44 procent tot 5,5 miljoen mensen. Het Nederlandse Videoland telde eind 2022 ruim 1,2 miljoen abonnees, bijna 12 procent meer dan het jaar voordien. RTL schrijft dat succes in zijn verslag voornamelijk toe aan een documentaire over André Hazes en de serie Mocro Maffia. De directeur van RTL Nederland, Sven Sauvé, benadrukt dat het succes het bedrijf ook in de toekomst in staat stelt om zich te blijven richten op „succesvolle Nederlandse content en onze nieuws- en actualiteitenprogramma’s”.

Afgelopen jaar ketste een fusie tussen RTL Nederland met Talpa af. Hoewel de deal rond leek maakt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) bezwaar en besloot geen vergunning te verlenen. De dominantie die op de traditionele tv-markt zou ontstaan, zou volgens ACM ontwrichtend zijn en in het nadeel van de consument werken. RTL’s belangrijkste drijfveer voor de overname was een schaalvergroting op het gebied van contentproductie. Talpa en RTL wilden zich beter wapenen tegen Amerikaanse videodiensten zoals Netflix en Disney+.

Lees ook: RTL wilde ook niet te veel offeren om met Talpa te zijn