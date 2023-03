Wen er maar aan: voor Caroline van der Plas zijn de mannen van VI belangrijker dan de NOS

Sweet Caroline, oh, oh , oh... De huisband van Vandaag Inside (SBS6) zette de megahit van Neil Diamond in en in beeld verscheen „Carolina de Grote” (Arjen Lubach), die „menselijke, lieve vrouw” (Johan Derksen), de winnares van deze Provinciale Verkiezingen (iedereen). Caroline van der Plas, leider van de nieuwkomer BBB stond op het dak in Bathmen, in de zaal onder haar voeten vierden de aanhangers feest. Haar blouse was groen, haar nagels, het bandje om haar pols, zelfs haar aansteker had de kleur van het platteland. Alleen haar wangen kleurden roder en roder van opwinding naarmate de avond vorderde.

Drie mannen in het zwart hadden haar net midden in een zin weggetrokken bij de microfoon van de NOS. Het leidde tot een verbaasd fronsje van presentator Rob Trip aan de desk van de NOS in het provinciehuis in Den Bosch. Waren de mannen van Vandaag Inside soms nèt even belangrijker om te woord te staan? Wen er maar aan, zou ik zeggen. Van de stem van Johan Derksen was Van der Plas weken geleden al zeker, en dat zal meer VI-kijkers op het idee gebracht hebben. Zelfs René van der Gijp – VVD-stemmer – was om en had BBB gestemd. „Geen idee waar de partij voor staat of wat Caroline wil.” Zal hem verder een zorg zijn. zei hij. Als het zooitje wat er nu zit maar opzoutte.

Caroline van der Plas herhaalde bij VI consequent en coherent wat ze ook steeds tegen de NOS gezegd had na de eerste exit-poll uit Noord-Holland (9 zetels), na die uit Overijssel (17 zetels) en die uit Noord-Brabant (12 zetels). „De kiezer heeft gesproken.” En wat zegt de kiezer? „Hoor mij, zie mij, neem me serieus.” Wekenlang is haar partij uitgelachen, beschimpt en genegeerd, zegt ze. „Iedereen denkt maar: wat kunnen die lui nou op het platteland? Nou, heel veel.” De Haagse trein die doordendert is tot stoppen gebracht. Premier Rutte noemde ze semi-per ongeluk vast de „voormalig minister-president”. En mochten mensen soms denken dat haar partij er niet klaar voor is om te besturen? Er zijn zat mensen klaargestoomd en opgeleid. „Wij zijn gekke Henkie niet.”

Aandacht voor de kiezer

SBS6 liet de verkiezingsavond met alle polls, uitslagen en duiding lekker over aan de NOS. SBS bracht de uitslag in een talkshow (VI dus) en daarna, om half 11 deed Hart van Nederland wat de NOS vergat, en D66-leider Sigrid Kaag en VVD-leider Mark Rutte in hun toespraken óók. Aandacht voor de kiezer. De laat-stemmers bij de stembureaus. De niet-kiezers (40 procent van de Nederlanders) op de plaatselijke markt. De ex-CDA-stemmer werd gepersonifieerd door Martijn Kuiken, kalverboer uit Westerhoven. Altijd trouw geweest aan de grootste partij in zijn regio, maar nu overgestapt naar BBB. En hij had daar wél een reden voor. Moest hij tonnen steken in een nieuwe ammoniak-arme stal, of is dat weggegooid geld als hij straks toch weg moet? Bij Henny Eliveld uit Lelystad was de uil van Forum voor Democratie in het verkeerde keelgat gevlogen. In 2019 had de partij van Thierry Baudet zijn stem. „Maar ’s avond had ik al spijt.” De „wartaal” die Baudet uitsloeg bij zijn overwinningsspeech – Eliveld had „gegeten en gedronken”. Hij stemde nu BBB.

Tot slot schakelde Hart van Nederland naar Bathmen waar inmiddels Oe-oe-oe-oerenhard van Normaal uit de boxen knalde. De woorden historisch, gigantisch, mega waren nog prima te verstaan. De verslaggever brulde in Caroline’s oor dat het met de vorige winnaar, FvD, niet goed was afgelopen. „Wij laten ons de kop niet gek maken.” Het lukte hem ook nog de eerste reactie over te brengen van natuur- en stikstofminister Christianne Van der Wal. Dat je wel tégen kon zijn, maar dat het stikstofbeleid toch moet worden uitgevoerd. „Zei ze dat?” vroeg Van der Plas. „Die snapt het écht niet.” Tijd voor bier en bitterballen. Het lijkt, vatte de verslaggever samen, net een „VVD-feestje”.