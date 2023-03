Winst BBB groter dan die van Forum voor Democratie vier jaar geleden

Via deze kaart is het mogelijk om op te zoeken hoe er in je eigen gemeente is gestemd tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. De informatie is nog niet volledig, omdat niet alle gemeenten al klaar zijn met het tellen van de stemmen.

De BoerBurgerBeweging van Caroline van der Plas komt naar verwachting uit op 15 zetels voor de Eerste Kamer. Ook GroenLinks en PvdA, die samen een fractie zullen vormen in de senaat, komen waarschijnlijk op dat aantal zetels uit. Dat is de voorlopige prognose van persbureau ANP, na telling van 85 procent van de stemmen. In mei wordt de Eerste Kamer gekozen door de nieuwe Provinciale Staten.

De Volkskrant, die het ook heeft over een „monsterzege”, zegt dat een groot deel van Nederland „snakt naar een ander bestuur”. Het beeld dat na de exitpolls oprijst is dat van een „grote politieke omslag”, stelt de krant. Het Financieele Dagblad, dat de verkiezingen als enige Nederlandse krant niet groot op de voorpagina heeft, zegt dat het grote verlies van de coalitie druk kan zetten op de stabiliteit van het kabinet. Wat Trouw betreft heeft de kiezer weer een proteststem uitgebracht. „Met de winst voor BBB staat de onvrede in het land weer op de politieke agenda, dit keer met de kloof tussen platteland en stad als bron.”

De BoerBurgerBeweging van Caroline van der Plas heeft een monsterzege geboekt en wordt in veel provincies vanuit het niets de grootste partij. De daadwerkelijke uitslagen die in de loop van de nacht binnenkwamen, bevestigden het beeld van de exitpolls op verkiezingsavond. De overwinning van de BBB is nog een stuk groter dan die van Forum voor Democratie vier jaar geleden.

In veel grote steden is GroenLinks de grootste partij. De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie leveren vrijwel overal in. Forum voor Democratie zag bijna al zijn zetels verdampen.

De zetelverdeling in de Eerste Kamer op basis van de daadwerkelijke uitslagen die tot nu toe binnen zijn, komt overeen met die van de exitpoll van Ipsos woensdagavond. Het hangt het erom of BBB of de combinatie GroenLinks/PvdA de grootste wordt in de Senaat. Beiden staan op vijftien zetels. De VVD valt van de twaalf zetels van vier jaar geleden terug naar tien zetels en is daarmee de derde partij. Naast de BBB halen ook de andere nieuwkomers JA’21 en Volt zetels in de Eerste Kamer, respectievelijk drie en twee.

Volgens BBB-leider Caroline van der Plas heeft de kiezer duidelijk zijn stem laten horen. „De coalitie moet zich dit heel erg aantrekken”, zei ze tegen de NOS. „Als mij dit zou overkomen dan was ik weg.”

Het tellen van de stemmen verliep veel trager dan andere jaren. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken stuurde rond 02.30 uur vannacht instructies naar gemeenten die het tellen tijdelijk wilden staken omdat de tellers te moe werden. Dat is toegestaan, maar dan moet wel een proces-verbaal worden opgemaakt waarin staat hoeveel geldige stempassen zijn binnengekomen, hoeveel geldige volmachten er zijn en hoeveel geldige kiezerspassen er zijn. De stempassen, stembiljetten en andere stembescheiden moesten vervolgens verzegeld en beveiligd naar de gemeente gebracht worden.

