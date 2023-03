Trevor Noah jongste en eerste Afrikaanse winnaar van de Erasmusprijs 2023

Een unicum: Trevor Noah (1984) is niet alleen de jongste winnaar van de Erasmusprijs ooit, ook is hij de eerste afkomstig van het Afrikaanse continent. De Zuid-Afrikaanse komiek ontvangt de oeuvreprijs voor zijn „bevlogen bijdrage” aan het thema van dit jaar ‘Lof der Zotheid’, naar Erasmus’ beroemdste boek waarin maatschappijkritiek en politieke satire centraal staan. „Met zijn enorme talent voor spottende, talige en verbindende politieke humor handelt Noah in Erasmiaanse geest”, aldus de jury.

De Stichting Erasmusprijs complimenteert de humorist, tv-presentator, politiek commentator, filantroop en auteur, omdat hij met zijn werk vanuit eigen ervaring onrecht tegemoet treedt „met een lach”. In zijn autobiografie Born a Crime (2016) beschrijft hij hoe hij ten tijde van apartheid in Zuid-Afrika als kind van een witte vader en zwarte moeder van jongs af aan te maken kreeg met institutioneel racisme. Noah begon als stand-up comedian in Zuid-Afrika en verhuisde vanwege zijn enorme populariteit in 2011 naar de Verenigde Staten. In 2015 begon hij als presentator van het meest bekeken satirische tv-programma ter wereld, het Amerikaanse The Daily Show.

Humanistische waarden

Eind vorig jaar stopte hij hiermee en nu is hij op wereldtour met een nieuwe comedyshow. Volgens de Stichting Erasmusprijs-directeur Shanti van Dam is Noah „enorm vereerd” met de toekenning. „Hij kan zich vooral vinden in humanistische waarden van gelijkheid en rechtvaardigheid, die zijn verbonden aan de prijs”, zegt zij. Dat hij de eerste Afrikaanse winnaar is „explodeert” volgens Van Dam op het continent. Journalisten bellen massaal op en zijn ontroerd, zo vertelt ze.

De Erasmusprijs (150.000 euro) is sinds 1958 een Nederlandse oeuvreprijs voor een persoon of instelling die een belangrijke bijdrage heeft geleverd op het gebied van de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen of de kunsten. Vorig jaar won Israëlische schrijver David Grossman. Koning Willem Alexander reikt de prijs eind november uit in het Koninklijk Paleis Amsterdam.

Lees ook: De nieuwe Jon Stewart heet Trevor Noah en komt uit Zuid-Afrika