Toen kon je een baby nog gewoon plukken

De eerste ansichtkaart zoals wij die kennen – voorop een afbeelding, achterop het adres – verscheen in 1889 ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling in Parijs. Het was een ingeving van de Franse krant Le Figaro, die 300.000 kaarten liet drukken met daarop een gravure van de Eiffeltoren, dé eyecatcher van die Wereldtentoonstelling. De kaart was te koop aan de voet van de toren – en was meteen zo’n succes, dat op alle drie de verdiepingen brievenbussen kwamen: dan kon je hem gelijk posten.

Tammo Schuringa, Verrukkelijke baby’s. Uitgeverij Atlas Contact, 160 blz, € 24,99

Ook zó’n kaart vond kunstenaar en docent Tammo Schuringa (61), ‘My dear Douglas, I posted your bird up here, so it has flown from the Tour Eiffel’, staat in zwierig handschrift naast de gravure. Het is één van de „40.000, misschien wel 50.000” ansichtkaarten die Schuringa heeft verzameld sinds hij in 2012 zijn eerste ansichtkaart kocht op het Amsterdamse Waterlooplein. „Het is verslavend, ben ik bang. Je ziet steeds iets nieuws en dan denk je: hé, die heb ik nog niet.”

Het werd (en wordt) hem ook wel makkelijk gemaakt. Na het Waterlooplein in Amsterdam ging hij nog naar de Marché aux Puces in Parijs, maar veruit de meeste kaarten kocht hij online op de van oorsprong Franse verzamelaarswebsite Delcampe.net. Daar zijn 60 miljoen oude ansichtkaarten te koop, waarvan 30 miljoen Franse. „En dan kun je er één bestellen, maar ze kunnen er natuurlijk ook tien voor je in een envelop stoppen.”

Deze week verscheen Schuringa’s boek Verrukkelijke baby’s, een geschiedenis van de ansichtkaart en van wat zijn eigen voorliefde is geworden: kaarten met baby’s in alle mogelijke, steevast surreële maar ook steevast vrolijke situaties. Zo’n baby stond ook op de eerste kaart die hij kocht: een vrouw strekt haar armen uit naar de hemel, waar een grote vis voorbijvliegt met aan een lint in zijn bek een wiegje met een baby.