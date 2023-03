Toch geen onderzoek naar wanbeleid bij Triodos Bank

Er komt toch geen onderzoek naar mogelijk wanbeleid bij Triodos Bank. De Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam heeft een verzoek daartoe van een groep certificaathouders en beleggersvereniging VEB afgewezen.

Tot hun grote ergernis kunnen de beleggers al bijna drie jaar niet bij hun geld, omdat Triodos vlak na het uitbreken van de coronacrisis de handel in certificaten opschortte. Die certificaten zijn een soort aandelen in Triodos Bank, maar dan zonder stemrecht. In totaal hebben de bijna drieduizend certificaathouders circa 1 miljard euro aan beleggingen in de bank uitstaan. Triodos heeft 43.000 certificaathouders.

„Op onderdelen kan worden getwijfeld aan het in het verleden gevoerde beleid van Triodos”, stelt de Ondernemingskamer in het vonnis dat donderdagavond werd gepubliceerd. „Maar een onderzoek is nu niet in het belang van de bank en de certificaathouders.”

Voor de Covid-19-crisis konden de certificaten worden verhandeld via een intern systeem dat Triodos zelf beheerde. Tijdens het begin van de pandemie probeerden zoveel (kleinere) investeerders tegelijk hun certificaten te verkopen dat Triodos de handel moest opschorten. Wettelijk mag de bank niet meer dan 3 procent van het aandelenkapitaal gebruiken om verkopen te faciliteren.

Tussentijds opende Triodos de handel korte tijd, maar sinds januari 2021 is koop en verkoop van certificaten nog steeds niet mogelijk.

Niet houdbaar bij stress

De Ondernemingskamer stelt dat Triodos al in 2017 wist dat er problemen dreigden met de handel in certificaten en eerder onderzoek had moeten doen naar mogelijke oplossingen. „Maar verder bestaan geen gegronde redenen te twijfelen aan een juist beleid en een juiste gang van zaken”, schrijft de Ondernemingskamer.

In december stelden critici dat Triodos had moeten inzien dat bij grote stress de constructie dat de bank zelf certificaten inkoopt en verkoopt niet houdbaar zou zijn. „Eigenlijk had de hele constructie nooit mogen bestaan”, stelde hoogleraar financiële economie Arnoud Boot (Universiteit van Amsterdam) destijds in NRC. „Ook de toezichthouder [de Nederlandsche Bank] had dit niet mogen toestaan.” Een onderzoek naar wanbeleid bij Triodos zou ook een onderzoek naar het toezicht op de gewraakte constructie hebben betekend.

Volgens de Ondernemingskamer kunnen de getroffen certificaat-houders nu beter wachten totdat -Triodos een notering heeft geregeld aan een extern handelsplatform. Dat zou in juni in orde moeten zijn. Dan kunnen zij daar, indien gewenst, hun certificaten verkopen. Een onderzoek naar wanbeleid zou de prijs van de certificaten bovendien doen zakken, vermoedt de Ondernemingskamer.

De bank meldde donderdag dat deze kwestie minstens 13,9 miljoen euro heeft gekost. Dat betreft onder meer de notering aan een alternatief handelsplatform en de juridische kosten. Die schade drukte de winst die Triodos vorig jaar haalde; die kwam uit op 49,9 miljoen euro. In 2021 was de winst 50,8 miljoen.

De bank boekte 375,3 miljoen aan inkomsten. Dat is ruim 33 miljoen euro meer dan in 2021, dankzij de groei van de kredietverlening en verbeterende rentemarges.

Lees ook: Triodos Bank zet mes in personeelsbestand

Correctie (16/3/2023): Triodos blokkeerde de handel in certificaten omdat de bank niet meer dan 3 procent van het kapitaal daarvoor mag uittrekken. En niet zoals eerder gemeld omdat de bank in financiële problemen dreigde te raken.