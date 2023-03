Staking na treinramp legt openbare leven in heel Griekenland stil

Het openbare leven in Griekenland is donderdag vrijwel volledig tot stilstand gekomen. Vliegtuigen werden aan de grond gehouden, schepen bleven aangemeerd, het openbaar vervoer reed niet, en scholen waren gesloten. De reden was een landelijke staking van de grootste vakbonden uit protest tegen het dodelijkste treinongeluk ooit in Griekenland, waarbij vorige maand 57 mensen om het leven kwamen. Tegelijkertijd vonden in Athene en andere steden vreedzame demonstraties plaats, waar de oproerpolitie op reageerde met traangas, wapenstokken en geluidsbommen.

De staking is de laatste in een reeks protesten tegen de regering sinds de dodelijke botsing van vorige maand tussen een passagierstrein met meer dan 350 inzittenden en een goederentrein bij de stad Larissa in de Centraal-Griekse regio Tempi. De demonstranten beschuldigen de regering ervan herhaaldelijke waarschuwingen van vakbonden over gebrekkige veiligheidsmaatregelen te hebben genegeerd. „Het was geen menselijke fout, het was misdaad”, stond op een spandoek dat demonstranten meedroegen buiten het parlementsgebouw in Athene. „Onze doden, uw winsten”, stond op een ander.

De conservatieve regering erkent dat spoorwegsector kampt met gebreken als gevolg van jarenlange verwaarlozing en een gebrek aan investeringen – een erfenis van de schuldencrisis in 2007 en 2008. Maar premier Mitsotakis weet de botsing aanvankelijk vooral aan menselijke fouten.

Arrestaties

Een 59-jarige stationschef uit Larissa, die wordt beschuldigd van een verkeerde wissel waardoor de treinen op hetzelfde spoor kwamen te staan, is opgepakt wegens doodslag door nalatigheid. Hij kan tien jaar celstraf krijgen als hij wordt veroordeeld. Nog drie andere spoorwegarbeiders zijn opgepakt.

Maar de arrestaties hebben de publieke woede niet verminderd. Veel Grieken zijn ervan overtuigd dat het ongeval voorkomen had kunnen worden als de autoriteiten goede voorzorgsmaatregelen hadden genomen. In plaats daarvan hebben onthullingen over personeelstekorten en een gebrekkige signaleringssysteem de slechte staat van het spoorwegnet aan het licht gebracht. Dit leidt tot een golf van verontwaardiging die Mitsotakis in het defensief heeft gedrongen. Vorige week gingen 65.000 Grieken de straat op uit protest tegen de regering, waaronder 40.000 in Athene.

In reactie op de volkswoede voelde Mitsotakis zich genoodzaakt om zijn excuses aan te bieden aan de families van de slachtoffers van het ongeluk. „Als premier ben ik het aan iedereen, maar vooral aan de nabestaanden van de slachtoffers, verplicht om vergeving te vragen”, schreef Mitsotakis op 5 maart in een bericht op zijn Facebook-pagina dat was gericht aan de natie voorafgaand aan een herdenkingsdienst in Athene. „In het Griekenland van 2023 kan het niet zo zijn dat twee treinen die in verschillende richtingen rijden op dezelfde spoor rijden zonder dat iemand het merkt.”

Het treinongeluk is politiek een stuk schadelijker voor Mitsotakis dan het afluisterschandaal waarin zijn regering sinds vorig jaar is verwikkeld. Vóór het ongeval was de verwachting dat hij verkiezingen zou uitschrijven voor 9 april. Maar sindsdien is de steun voor de rechtse regeringspartij Nieuwe Democratie in de peilingen met 4 procentpunt gedaald, waardoor de voorsprong op de belangrijkste oppositiepartij SYRIZA is gehalveerd. Daarom voelde Mitsotakis zich gedwongen om tijd te winnen en zijn plannen te wijzigen. De verkiezingen vinden nu naar verwachting plaats op 21 mei.

Mitsotakis heeft beloofd de noodlijdende spoorwegsector te verbeteren met steun van de Europese Unie. Het Griekse treinbedrijf Hellenic Train, dat in 2017 is overgenomen door het spoorwegbedrijf van de Italiaanse staat, zei woensdag dat de families van de doden en de gewonden elk tussen de 5.000 en 42.000 euro zouden krijgen om hun „onmiddellijk behoeften” te dekken. Het bedrijf benadrukte dat het hiermee geen verantwoordelijkheid voor het ongeluk erkent. De vader van een overleden passagier wees het aanbod af. „We willen hun geld niet”, zei Pavlos Aslanidis tegen de Griekse zender Alpha TV. „Dit was massamoord. Ik weiger de excuses van moordenaars te aanvaarden.”