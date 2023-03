Flyerend voor mijn politieke partij (de VVD) in Oost-Groningen kwam ik in gesprek met een oudere man. Ik kon hem niet meteen overhalen op de VVD te stemmen. Hij wist het nog niet. Toen ik hem vroeg of hij me in elk geval wilde beloven dat hij ging stemmen antwoordde hij: „Dat weet ik niet, hoor. Ik heb één keer iets beloofd en daar heb ik mijn hele leven spijt van gehad.”

