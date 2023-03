Seksuele activiteit onder 75-plussers toegenomen, jongeren minder actief

Bejaarden hebben steeds vaker een lustig seksleven. In 2022 was 27 procent van de 75-plusser seksueel actief, waar dat in 2014 nog 16 procent was. Dat blijkt uit de vrijdag gepubliceerde Leefstijlmonitor van CBS en het RIVM, Rutgers en Soa Aids Nederland. Van alle Nederlanders van 16 jaar of ouder gaven zeven op de tien aan in het afgelopen jaar seks te hebben gehad, ietsje minder dan in 2014.

Onder jongeren van 16 tot 25 jaar is de seksuele activiteit het sterkst afgenomen. Ietsje meer dan 60 procent van deze groep gaf in 2014 aan seksueel actief te zijn, in 2022 was dat 56 procent. De groep van 25- tot 45-jarigen was met 87 procent het meest seksueel actief. Het verschil is het grootst onder de 75-plussers: van de mannen zei 37 procent afgelopen jaar seksueel actief te zijn geweest, onder de vrouwen was dat 18 procent. Volgens het CBS speelt hierin mee dat oudere vrouwen vaker alleenstaand zijn dan oudere mannen, onder meer door de hogere levensverwachting van vrouwen.

Mensen die samenwonen met een partner zijn over het algemeen vaker seksueel actief. Dat geldt voor alle leeftijdsgroepen. Ook hier geldt dat het aandeel 75-plussers dat alleen woont, met 8 procent minder seksueel actief is dan samenwonende leeftijdsgenoten.