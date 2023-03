Franse regering drukt omstreden pensioenhervorming door via grondwetsartikel, buiten de Assemblée om

De Franse regering drukt de omstreden pensioenhervorming door buiten de Assemblée Nationale om. Dat kondigde de Franse premier Élisabeth Borne donderdagmiddag formeel aan in de Assemblée, waar een stemming over de hervorming gepland stond. Door beroep te doen op een grondwetsartikel, omzeilt de regering-Borne nu die stemming. Het was hoogst onzeker of de Assemblée, waar de Franse regering geen meerderheid heeft, de plannen zou goedkeuren. Eerder op de dag nam de Franse Senaat zoals verwacht de compromistekst aan die onder meer de pensioenleeftijd met twee jaar verhoogt, tot 64 jaar. Sinds januari leidt de aangekondigde hervorming tot stakingen en demonstraties.

De Franse president Emmanuel Macron heeft van de hervorming een symbooldossier gemaakt voor zijn tweede ambtstermijn. In de Assemblée had Macron voornamelijk de steun nodig van de centrumrechtse partij Les Républicains, een verdeelde partij waarbinnen veel afgevaardigden tegen de hervormingsplannen zijn. Het toepassen van het grondwetsartikel om de hervorming zonder stemming door te drukken kan tot grote weerstand leiden. Onder meer een vertrouwensstemming behoort tot de mogelijkheden.

De aankondiging van de pensioenhervorming, half januari, zorgde voor grote maatschappelijke onrust in Frankrijk. Alle vakbonden en het overgrote deel van het Franse volk, volgens sommige peilingen bijna 80 procent, verzetten zich tegen de verhoging van de pensioenleeftijd. De voorbije weken brachten vakbonden met hun protesten zeker een miljoen Fransen op de been.

