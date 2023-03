Polen levert ‘binnen paar dagen’ eerste gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne

Polen gaat „binnen een paar dagen” de eerste MiG-29 gevechtsvliegtuigen leveren aan Oekraïne, aldus president Andrzej Duda tijdens een persconferentie donderdag. In eerste instantie gaat het om vier exemplaren, maar „de rest wordt voorbereid”. Oekraïense piloten vliegen zelf ook al met MiG-29’s, dus in theorie kunnen de vliegtuigen razendsnel worden ingezet. Een jaar geleden beschikte het land volgens Poolse media over 28 van dergelijke vliegtuigen.

Het afgelopen jaar heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky meermaals bij de NAVO gesmeekt om straaljagers om zijn verdediging tegen Rusland kracht bij te zetten. Tot nu toe hebben de bondgenoten geweigerd; gevechtsvliegtuigen zouden offensief kunnen worden ingezet door Kyiv, wat de relatie met Moskou nog verder onder druk zou kunnen zetten. Polen is echter een van de meest toegewijde voorstanders van het leveren van almaar moderner en destructiever wapentuig aan Oekraïne; beide landen hebben onder het juk van de Sovjet-Unie geleden, en Polen vreest voor verdergaande Russische agressie. Slowakije overweegt ook om zijn oude MiG-29’s te leveren aan Oekraïne, maar heeft nog geen beslissing genomen.

Vorige maand beloofde minister Kajsa Ollongren (Defensie, D66) dat Nederland wil „nadenken over de mogelijkheden” om straaljagers te leveren. Ze zei het verzoek van Oekraïne „heel serieus” te nemen, maar waarschuwde dat een dergelijk besluit tijd zou kosten. Een week daarvoor zei premier Mark Rutte (VVD) nog dat het „te vroeg” is om Oekraïense piloten op te leiden om de moderne F-16’s te vliegen. Het trainen van piloten is „een grote stap”, zei hij, „die echt met de bondgenoten genomen moet worden”.

‘Veel vliegtuigen waardeloos’

Tot nu toe zijn de bondgenoten, zeker wanneer het aankomt op het leveren van een nieuwe categorie wapens als precisieraketten en tanks, samen opgetrokken. Of de Poolse president nu unilateraal besluit om zijn vliegtuigen te leveren, of dat de bondgenoten op de hoogte zijn gesteld of zelfs akkoord zijn gegaan, is niet duidelijk. De Duitse minister van Defensie Boris Pistorius hield tijdens een NAVO-bijeenkomst vorige maand de boot af betreffende het leveren van gevechtsvliegtuigen; volgens hem is het leveren van voldoende munitie „momenteel veel belangrijker dan de discussie over gevechtsvliegtuigen”.

Tot nu toe is de strijd om het Oekraïense luchtruim niet op gang gekomen. Zowel Rusland als Oekraïne zetten hun vliegtuigen spaarzaam in; gevechtsvliegtuigen zijn duur materieel en het luchtafweergeschut van beide kanten vormt een wezenlijk gevaar. „Russische en Oekraïense successen in hun luchtafweer hebben veel vliegtuigen waardeloos gemaakt”, aldus generaal James B. Hecker, de Amerikaanse commandant die bevel voert over de luchtmachten van de NAVO-bondgenoten in Europa en Afrika. Het bieden van waardevolle luchtsteun aan grondtroepen is voor beide landen daardoor nagenoeg onmogelijk. Volgens Hecker hebben de Russen 70 vliegtuigen verloren sinds het begin van de oorlog, tegenover 60 Oekraïense toestellen.