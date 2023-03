Onderzoek: werkgever doet onvoldoende in ondersteuning nachtwerkers

Werkgevers doen te weinig om hun personeel dat nachtwerk uitvoert te ondersteunen. Dat blijkt uit een donderdag gepubliceerd onderzoek van het volksgezondheidsinstituut RIVM en onderzoeksinstituut TNO. Nederland telt zo’n 1,2 miljoen werknemers die soms of regelmatig in de nacht werken. De onderzoekers pleiten onder meer voor meer maatwerk vanuit de bedrijven om de negatieve gevolgen waarmee werknemers te maken hebben, te verminderen.

Nachtwerkers, zo blijkt uit het onderzoek, hebben ruim dubbel zo veel kans op een slechte werk-privébalans als mensen die overdag werken. Zij geven aan door hun nachtwerk minder tijd met hun familie of partner te kunnen doorbrengen. Daarvoor zien ze vermoeidheid als grootste drempel. Ook voelen nachtwerkers op vrije dagen minder de behoefte om in sociale contacten te investeren.

Volgens de onderzoekers moeten bedrijven meer kennis opdoen over mogelijke oplossingen om klachten van nachtwerk terug te dringen. Een verhoogde aandacht voor het nachtwerk en de mogelijke gezondheidsgevolgen bij werkgevers „kan het startpunt zijn om de negatieve gevolgen te verminderen”. Nachtwerkers hebben verschillende voorkeuren, zo luidt een van de conclusies, „dus maatwerk is belangrijk”. Als oplossing worden in het onderzoek onder meer genoemd optimale roostering en het instellen van powernaps.

Gezondheidsrisico’s

Werkgevers en werknemers noemen zowel economische als praktische redenen voor nachtwerk. Bijvoorbeeld omdat de productie ‘s nachts noodzakelijk is, of omdat het gaat om een 24-uursberoep. Bedrijven zien beperkte mogelijkheden om het grote deel van het nachtwerk dat nu in Nederland wordt gedaan, in te perken. Toch denkt 17 procent van de werkgevers dat een deel van het nachtwerk zeker vervangen kan worden, 29 procent twijfelt en ruim de helft (53 procent) ziet daar geen enkele mogelijkheid toe.

Nachtdiensten komen het vaakst voor in de logistiek, gezondheidszorg en de industrie. Het is bekend dat nachtwerk gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. In 2017 bleek uit onderzoek van de Gezondheidsraad dat mensen die nachtwerk uitvoeren een grotere kans lopen op diabetes, hart – en vaatziekten en slaapproblemen.

