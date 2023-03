Met guapanese lullen we onze weg vooruit

Deze dagen moet je od hebben, man. Ik zeg het je. Je moet deze dagen hap hebben als je in het veld bent. Niet dat het in welke situatie dan ook anders is, maar deze dagen is geen grap, man. Die prijzen stijgen de pan uit. Waar je vroeger met een tientje vijf à zes dingen kon buyen mag je blij zijn met drie nu. Die libi vraagt om oplossingen. Daarom praten wij van de Smibanese University naast het Smibanese ook guapanese, want daarmee lullen we onze weg vooruit.

Guapanese is een belangrijke taal die je als mens kunt machtigen. Er zijn niet veel talen die je in het leven onder de knie hoeft te krijgen, maar guapanese? Ik raad het je in ieder geval aan. De toegangscode tot guap is guapanese, dat is waar het op neerkomt. Laat me het vanuit hier helder voor jullie downbreaken, want ik gebruik al veel te veel woorden voor geld: hap, od, guap. Er zijn ook veel woorden voor geld. Al deze woorden komen uit het guapanese vocabulaire. In de werkelijkheid is geld een middel, maar in de menselijke praktijk is geld een taal, net als we de taal van de liefde hebben.

Guapanese [znw.] gwap’a’neez 1. De taal die wordt gesproken als er geld in de omloop is 2. De taal van het geld, bijv: ik weet niet welke taal jij praat maar ik versta alleen guapanese / praat guapanese met me anders versta ik niet wat je zegt / toen hij guapanese begon te praten verstond ik hem plotseling wel

Mensen die money maken zijn mensen die money praten, en die taal noemen wij guapanese. Zodoende wordt er in het Smibanese ook onderscheid gemaakt tussen de moedertaal en guapanese. Gespreksstof neemt namelijk een hele andere wending wanneer men guapanese praat. Smibanese tarpen we in alle luchtigheid terwijl het guapanese enkel over serieuze zaken gaat. Guapanese praten is het communiceren over en handelen naar het vergaren van geld. Guapanese gaat niet altijd direct over geld zelf, maar eigenlijk vooral over de mindstate waaruit men denkt als money ter sprake komt.

Taal herbergt altijd een bepaald gedachtegoed, en in het geval van guapanese is het gedachtegoed money. Mensen die echt od maken doen dit vanuit een bepaalde mindstate, vanuit een levensbeschouwing. We hebben het al eens gehad over plussen, dat is hoe we deze mindstate noemen. Maar de taal die men op zulke moment spreekt is guapanese, want onze denkbeelden uiten zich eindstand middels taal.

In deze tijd dat we te maken hebben met hoge inflatie is het aan ons om de mate waarin we guapanese praten ook te verhogen. Je weet wat ze zeggen, more money more problems, maar geloof me, je hebt er nog meer als je geen money hebt! Dus als wij van de Smibanese University je één ding kunnen adviseren op slag van de lente is het om iets meer guapanese te praten. Het Smibanese kan wel even wachten.

Prof. Soortkill (1993) is een schrijver uit de Amsterdamse Bijlmer, van o.a. het Smibanese woordenboek, co-founder van hiphopplatform SMIB Worldwide en oprichter van de Smibanese University, SMIB’s ‘fictieve hiphopschool’.