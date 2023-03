Levenslange celstraf voor moord op de burgemeester van Gdansk

De dader, een draaideurcrimineel die eerder vijfenhalf jaar vastzat voor bankovervallen, moet zijn levenslange straf uitzitten in een psychiatrische instelling, melden Poolse media. Stefan Wilmont (31) had aangevoerd dat hij leed aan schizofrenie toen hij zijn daad uitvoerde, maar de rechtbank oordeelde op basis van deskundigenverklaringen dat daarvan geen sprake was. Wel moet de straf worden uitgevoerd op een afdeling voor mensen met psychische stoornissen. Wilmont kan pas na veertig jaar vervroegde vrijlating aanvragen. Ook wordt hem tien jaar lang zijn kiesrecht ontnomen. Hij kan nog wel in hoger beroep tegen de uitspraak.

Wilmont stak in januari 2019 ten overstaan van duizenden toeschouwers met een mes in op als progressief geldende burgemeester Pawel Adamowicz toen een liefdadigheidsconcert afsloot op een plein in het centrum van Gdansk. De burgemeester werd drie keer gestoken in zijn buik en zijn hartstreek en bezweek aan zijn verwondingen.

‘Onschuldig’

Na zijn daad greep hij een microfoon en verklaarde: „Mijn naam is Stefan Wilmont. Ik zat onschuldig in de gevangenis. Het Burgerplatform [een politieke partij] martelde me. Daarom stierf Adamowicz.”

Uit een profiel dat de krant Gazeta Wyborcza van Wilmont maakte, komt het beeld naar voren van agressieve en gefrustreerde crimineel die zijn leed wijt aan de partij die aan de macht was tijdens zijn veroordeling wegens bankovervallen: Burgerplatform. Volgens Wilmont zou zijn veroordeling onterecht zijn geweest, omdat hij geen echte wapens, maar nepwapens zou hebben gebruikt.

Hij was altijd met nieuws en politiek bezig en was idolaat van de huidige regeringspartij PiS en partijleider Jaroslaw Kaczynski. Wilmont zou voorafgaand aan de aanslag hebben aangekondigd dat hij een daad zou plegen die hem beroemd zou maken.

Progressieve burgemeester

De aanvang van het proces liet drie jaar op zich wachten, tot ongenoegen van Adamowicz’ nabestaanden, die een verband legden met het conservatieve politieke klimaat in Polen. De progressieve Adamowicz was een favoriet doelwit van de conservatieve pers en vooral de publieke omroep, die onder invloed staat van regeringspartij PiS. Adamowicz, die zijn burgemeesterschap begon als conservatief-katholiek en in de loop van twintig jaar steeds progressiever werd over lhbti-rechten en vluchtelingen, genoot nationale bekendheid en populariteit.

Adamowicz’ vrouw Magdalena legde maandag in de rechtbank een emotionele verklaring af: „Vandaag sta ik voor het eerst in mijn leven voor de man die mijn man en de vader van mijn dochters heeft vermoord. Voor de eerste keer, en hopelijk voor de laatste keer. Het vervult me met angst en onuitsprekelijke pijn. De misdaad moet worden bestraft”, zei Magdalena Adamowicz.