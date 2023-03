In etalage Kunsthal mogen jonge makers zich uitleven

Geconcentreerd geeft Dion Rosina (1991) nog wat laatste aanwijzingen. Kijk, deze schets van het gezicht van een man mag in drie verschillende lagen ingevuld worden. Het hoeft niet precies binnen de lijntjes; hij gaat er toch nog wel een keer met zijn kwast overheen.

Rosina, in 2021 afgestudeerd aan de Breitner Academie in Amsterdam, kiest voor dit project niet de gemakkelijke weg. De schilder is gewend om op doek te werken, maar is in de glazen etalage nu bezig aan zijn eerste muurschildering. Over ongeveer twee weken moet het af zijn. Vanaf deze week kunnen bezoekers hem aan het werk zien.

Een lange, smalle ruimte langs de hellingbaan van de Kunsthal en carte blanche zijn de ingrediënten voor Kunsthal Light; het talentonwikkelingsprogramma van de Rotterdamse Kunsthal. Jonge, talentvolle kunstenaars krijgen sinds 2011 om beurten de vrije hand om in de ‘etalage’ van de kunstinstelling ter plekke een werk te maken.

Rosina is de 29ste kunstenaar die aan de slag mag in de „uitdagende” ruimte. Zo ziet hij het zelf tenminste, legt hij uit nadat hij zijn kwasten heeft neergelegd. „Het is een heel grote muur, wel 25 meter lang. Je hebt te maken met hellingen en er steken buizen uit. Daar moet je omheen werken. Dat is best spannend.”

Hoe de muurschildering er precies uit komt te zien? Dat kan hij nu nog niet zeggen. „Wat je nu ziet, kan in de komende weken nog totaal veranderen. Ik denk dat dat ook wel een beetje bij het schilderproces hoort”, vertelt Rosina.

Wat we nu zien, zijn de eerste schetsen en lagen van een grotendeels blauwe muurschildering waarin mystiek en geschiedenis belangrijke thema’s zijn. Helemaal links op de langgerekte muur krijgt het gezicht van een man langzaam vorm. Rosina legt uit dat hij het beeld „geleend” heeft van de Amerikaanse graficus Emory Douglas, de artistieke kracht achter de Amerikaanse burgerbeweging de Black Panthers.

Je stopt heel veel moeite in iets wat over een half jaar weg is. Dat is jammer, maar ook boeiend

Zwarte mensen

Rosina heeft een zwarte vader en een witte moeder. Dat hij in zijn schilderijen vooral zwarte mensen afbeeldt, is niet iets waar hij heel bewust mee bezig is. „Het is voor mij net zo vanzelfsprekend als het voor een witte schilder is om witte mensen te schilderen.” Maar hij kiest niet zomaar voor een werk van Emory Douglas. „Het is een belangrijke strijd die hij voerde, maar het is een van de onderdelen die ik aanraak.”

Rosina: „Mijn onderzoek begint met beeld en verhaal. Ik ben constant op zoek naar mysteries en verhalen uit de geschiedenis. Ik maak geen eigen beelden, maar ik zoek bij de verhalen beelden die iets kunnen representeren.” Zoals het portret van Douglas, dat een breder verhaal over de strijd van de Afro-Amerikaanse bevolking tegen onderdrukking symboliseert. Die verwerkt hij in schilderijen, en nu dus voor het eerst op een muur.

De ene keer is de associatie met een specifiek historisch verhaal directer dan de andere. Voor een schets verderop in de smalle gang liet Rosina zich inspireren door opgravingen van kolossale stenen hoofden in Mexico. „De herkomst van deze stenen hoofden is onduidelijk. Dus het is gissen naar de bedoeling ervan. Is het voor rituelen gebruikt, of gewoon esthetisch? Het feit dat er zo’n mysterie omheen hangt, is voor mij genoeg om te weten: hier moet ik iets mee.”

Zijn werk in de Kunsthal is getiteld The Revisitation – ruwweg vertaald naar ergens opnieuw terugkomen. „Het is eigenlijk een soort terugblik op waar ik me tot nu toe mee bezig heb gehouden.” Lachend: „Dat lijkt alsof ik een oeuvre heb van dertig jaar, maar dat is helemaal niet zo. Toch leek het me interessant om nu al terug te blikken en er op die manier dieper op in te gaan.”

„Ik breng veel tijd door met het kijken naar de beelden die ik verzamel. Als ik die vervolgens schilder, zoek ik naar de juiste vertaalslag. Voor deze muurschildering leek het me interessant om dat proces met een aantal beelden opnieuw aan te gaan. Ik vroeg me af: kijk ik nu nog hetzelfde naar die beelden of vallen me andere dingen op?”

Door de ruimte te gebruiken voor een muurschildering wist Rosina: wat ik hier doe is tijdelijk. De etalage is ‘van hem’ tot 2 juli, dan mag een volgende jonge kunstenaar in de ruimte aan de slag. „Je stopt heel veel moeite in iets wat over een half jaar weg is. Aan de ene kant is dat jammer, maar ik vind het ook boeiend om iets te maken wat een begin en een einde heeft.”

Dion Rosina in Kunsthal Light. T/m 2 juli in de Kunsthal Rotterdam. Inl: kunsthal.nl