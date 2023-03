Identiteitsmelk

Melk is melk. Maar in het schap van de plantaardige drinks wil iedereen wat anders zijn. De nieuwste Alpro heet ‘This is not m*lk’, en wil op melk én op Oatly lijken, afgaande op de typografie. De nieuwe haver- en sojadrinks van Campina willen vooral de bijna negenduizend melkveehouders van de zuivelcoöperatie niet in de gordijnen jagen. Campina maakt geen soja- en havermelk om consumenten van dierlijk naar plantaardig te loodsen. Maar „omdat Nederlanders graag variëren”. En zo zoekt ieder merk de doelgroep en de taal die het meeste opleveren.

