ECB verhoogt toch de rente, ondanks onrust bij banken

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft donderdag de rente verhoogd met 0,5 procentpunt, ondanks de onrust in de bankensector van de voorbije dagen. Wel zegt de ECB klaar te staan om, in geval van nood, extra liquiditeit te verstrekken aan Europese banken.

Dit blijkt uit een verklaring die het ECB-bestuur donderdagmiddag vrijgaf. ECB-voorzitter Christine Lagarde geeft vanmiddag om 14.45 uur een persconferentie (hier te volgen).

De ECB stond donderdag voor een dilemma. Aan de ene kant blijft de inflatie in de eurozone hardnekkig hoog: 8,5 procent op jaarbasis in februari. De ECB streeft naar een inflatie van 2 procent. Renteverhogingen vormen voor centrale banken het klassieke middel om de inflatie te bestrijden: lenen wordt bij een hoge rente onaantrekkelijker, wat de economie afremt. Hierdoor moet uiteindelijk ook de inflatie afnemen.

Aan de andere kant heeft de hogere rente delen van de bankensector in de problemen gebracht. De Amerikaanse Silicon Valley Bank viel vorige week om vanwege de gekelderde waarde van staatsleningen – een gevolg van de renteverhogingen van de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve. De onrust sloeg deze week over naar Europa, vooral naar de al langer geplaagde Zwitserse bank Credit Suisse, die nu van noodkrediet wordt voorzien door de Zwitserse centrale bank. Ook banken in de eurozone staan onder druk. Zware koersverliezen van grote banken als ING, Deutsche Bank en BNP Paribas op woensdag werden donderdag amper goedgemaakt.

Inflatiebestrijding gaat voor

Ondanks deze onrust stelt de ECB inflatiebestrijding centraal. „De inflatie blijft naar verwachting te lang te hoog”, aldus de verklaring. De depositorente voor banken bij de ECB gaat van 2,5 naar 3 procent, de standaardrente waartegen banken lenen bij de ECB van 3 naar 3,5 procent. De toegenomen onzekerheid in de financiële sector dwingt wel tot waakzaamheid, zegt het bestuur: „De Raad van Bestuur volgt de huidige spanningen op de markt van nabij en staat klaar om zo nodig te reageren om de prijsstabiliteit en de financiële stabiliteit in het eurogebied te handhaven.”

De bankensector in het eurogebied is volgens de ECB „schokbestendig, met sterke kapitaal- en liquiditeitsposities”. De beleidsinstrumenten van de ECB zijn „volledig toegerust om indien nodig liquiditeitsondersteuning te verstrekken aan het financiële stelsel van het eurogebied”, aldus het ECB-bestuur.

Geen nieuw instrument

De ECB introduceert geen nieuw instrument om banken in nood bij te staan, zoals de Fed zondag deed. Het Bank Term Funding Program (BTFP) van de Fed moet ervoor zorgen dat zij altijd genoeg liquiditeit hebben om klanten uit te betalen. Komen Amerikaanse banken in financiële nood, dan kunnen ze lenen tegen gunstige voorwaarden.

De ECB houdt vast aan het afbouwen van de grote berg staats- en bedrijfsobligaties (zo’n 5.000 miljard euro) die zij sinds 2015 opkocht. Het laten slinken van deze voorraad houdt de rente op de kapitaalmarkt hoog.

