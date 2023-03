Dodental tropische storm Freddy in Zuidoost-Afrika passeert de 400

Het aantal dodelijke slachtoffers dat is gevallen door de tropische storm Freddy, die meer dan een maand het zuidoosten van Afrika heeft geteisterd, is opgelopen tot zeker 416. Dat heeft de Malawische president Lazarus Chakwera donderdag bekendgemaakt, melden persbureaus AFP en Reuters. Ook is er veel materiële schade en worden er nog honderden mensen vermist.

De meeste doden, 326, vielen in Malawi. In Mozambique en Madagaskar waren respectievelijk 73 en 17 overledenen te betreuren. Verwacht wordt dat het aantal dodelijke slachtoffers nog zal oplopen. In Malawi stierven veel mensen omdat hun van modder vervaardigde huizen instortten. Dinsdag stond het dodental nog op 227 mensen.

Honderden mensen raakten gewond, maar exacte schattingen zijn moeilijk te maken. Mozambique kreeg in vier weken tijd te maken met dezelfde hoeveelheid neerslag die normaal in een jaar tijd valt. Alleen al in Malawi raakten meer dan 180.000 mensen ontheemd.

Freddy is met 39 dagen een van de langst aanhoudende tropische stormen die ooit is gemeten, aldus de Wereld Meteorologische Organisatie. Afgelopen woensdag was het officieel geen tropische storm meer, al kampen de getroffen landen nog steeds met overstromingen en andere problemen. Daarnaast was Freddy een van de sterkste stormen ooit waargenomen op het zuidelijk halfrond. Klimaatwetenschappers zeggen dat door klimaatverandering tropische stormen krachtiger kunnen worden in de toekomst.