Cruiseschip Silja Europa laat zien hoe diepgeworteld de asielcrisis is

Aan de kade van een industrieterrein in Velsen-Noord ligt een cruiseschip met 1.000 asielzoekers. Het leidt tot polarisatie in het dorp. Veel inwoners willen dat het schip vertrekt en vandaag neemt de gemeenteraad een besluit. Maar waar moet het schip heen? Redacteur Romy van der Poel ging kijken en zag in dit verhaal hoe diepgeworteld de asielcrisis is.

Lees hier het stuk dat Romy van der Poel schreef over cruiseschip Silja Europa.

Heeft u vragen, suggesties of ideeën over onze journalistiek? Mail dan naar onze ombudsman via ombudsman@nrc.nl.