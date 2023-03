Credit Suisse vraagt noodlening van 51 miljard euro aan bij centrale bank

De Zwitserse bank Credit Suisse gaat tot 50 miljard Zwitserse frank (50,6 miljard euro) lenen van de Zwitserse centrale bank. Dat maakt de tweede grootste kredietverstrekker van Zwitserland donderdag vroeg in de ochtend bekend. De Credit Suisse kwam in zwaar weer toen uit zijn dinsdag gepubliceerde jaarrapport bleek dat de interne controles op de financiële rapportage bij de Zwitserse bank onvoldoende zijn.

De grootste aandeelhouder, Saudi National Bank, kondigde aan de geldkraan voor Credit Suisse dicht te draaien. Woensdag vertaalden de rits tegenslagen zich door naar de beurs; Credit Suisse verloor een kwart van zijn beurswaarde, een klinkend diepterecord voor de bank. De Zwitserse centrale bank maakte na het sluiten van de beurzen bekend bij te kunnen springen om Credit Suisse te redden; dat aanbod heeft de bank in nood dezelfde avond geaccepteerd.

De bancaire wereld is onrustig sinds het wankelen van de Amerikaanse Silicon Valley Bank vorige week vrijdag. De Amerikaanse regering nam de controle over de bank kort daarna over en maande de sector tot kalmte, maar nog altijd schommelen de koersen flink. Ook Europese en Nederlandse banken worden daardoor getroffen: ING, ABN Amro, Deutsche Bank en BNP Paribas sloten woensdag af met 9 tot 10 procent verlies.