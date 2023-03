Amnesty: Iran martelt ook kinderen die deelnamen aan protesten

De Iraanse overheid heeft de laatste maanden ook gedetineerde kinderen gemarteld, sommigen nog maar twaalf jaar oud. De jongens en meisjes waren opgepakt tijdens de massale protesten tegen het repressieve Iraanse regime van de laatste maanden. Dit concludeert Amnesty International in een deze donderdag gepresenteerd rapport.

De kinderen werden gegeseld, langdurig aan hun armen opgehangen, met elektrische schokken op hun geslachtsdelen behandeld en in sommige gevallen ook verkracht. Daarnaast werden ze op allerlei manieren bedreigd en met geweld gedwongen om bekentenissen te ondertekenen. Wekenlang achtereen werden ze soms incommunicado van hun familie gehouden. Sommigen zijn als gevolg hiervan nog altijd getraumatiseerd.

De martelingen werden uitgevoerd door agenten van de Revolutionaire Garde, de paramilitaire Basij-militie en andere veiligheidsdiensten. Volgens Amnesty betreft het „een opzettelijke strategie om de levendige geest van de jeugd van Iran te onderdrukken en hen te laten stoppen met het eisen van vrijheid en mensenrechten.”

Sinds september vorig jaar zijn her en der in Iran duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren voor meer vrijheid. De protestbeweging kwam op gang nadat de 22-jarige Mahsa Amini, een jonge Koerdische vrouw, na haar hardhandige aanhouding was overleden. Ze was opgepakt omdat ze haar hoofddoek niet conform de voorschriften zou hebben gedragen. Onder de demonstranten bevonden zich veel kinderen.

Amnesty sprak in detail met zeven kinderen over hun behandeling maar ook met tal van volwassen getuigen over de martelingen van kinderen.

Wijdbeens

Sommige jongens moesten wijdbeens naast volwassen mannelijke gedetineerden gaan staan, waarna ze met verdovingsgeweren elektrische schokken op hun geslachtsdelen kregen toegediend. Een moeder verklaarde in een ander geval tegen Amnesty: „Mijn zoon vertelde me: ´ze hingen me zo lang op dat het voelde alsof mijn armen eraf getrokken werden. Ik werd gedwongen te zeggen wat zij wilden horen want ze verkrachtten me met een tuinslang. Ze namen mijn hand en dwongen me zo een vingerafdruk op papier te zetten.’”

Een meisje kreeg te horen dat ze ter dood zou worden veroordeeld omdat ze hoofddoeken zou hebben verbrand en de opperste leider van het land, ayatollah Ali Khamenei, zou hebben beledigd. Ze werd vervolgens gedwongen een document te ondertekenen. Uiteindelijk kwam ze wel vrij. „Ze heeft nachtmerries en komt de deur niet meer uit. Ze kan zelfs haar schoolboeken niet meer lezen”, aldus haar moeder.

