Feyenoord met wervelend voetbal langs Sjachtar

Op een voor Feyenoord zeldzaam ontspannen avond, bewees de ploeg zichzelf op meerdere vlakken een dienst. Los van het bereiken van de kwartfinale van de Europa League, een noviteit voor de club, tankte het vertrouwen voor de Klassieker van zondag bij Ajax. Er werd, door de snelle en ruime voorsprong, geen onnodige energie verspild. Sleutelspelers kon in de tweede helft rust worden gegund. Meevallertjes met het oog op de wedstrijd in Amsterdam, waar de koppositie in de Eredivisie op het spel staat.

Met wervelend voetbal en fraaie goals werd het in de Kuip 7-1 tegen Sjachtar Donetsk. Dit na de 1-1 van vorige week in Warschau, waar Sjachtar naar moest uitwijken vanwege de oorlog in het thuisland. Zo blijft Feyenoord, vorig seizoen finalist in de Conference League, Europees indruk maken op het tweede niveau. Bij de loting vrijdag zijn onder meer Juventus en Manchester United potentiële tegenstanders. Met de kwalificatie doet Feyenoord goede zaken voor het Nederlandse clubvoetbal met het oog op de mogelijk twee vaste tickets voor de Champions League vanaf 2024 – Nederland heeft er nu één.

Ongekende luxe

Waar dit seizoen vaak met hangen en wurgen wordt gewonnen – niet zelden na een achterstand, zoals recentelijk tegen AZ en FC Volendam – verkeerde Feyenoord nu na bijna veertig minuten en een 3-0 voorsprong in ongekende luxe. De ploeg smeet de afgelopen weken met kracht, door vaak tot de laatste minuten te moeten vechten voor een overwinning. Makkelijke ‘tussendoortjes’ waren er zelden – op de 6-0 tegen Sturm Graz in de groepsfase van de Europa League na.

Fitheid, frisheid, pijntjes. Het gaat er veel over bij Feyenoord, nu het halverwege maart nog in drie competities meestrijdt – in de top van de Eredivisie, halve finale KNVB-beker en de Europa League. Met de Oostenrijkse centrumverdediger Gernot Trauner, een van de steunpilaren van vorig seizoen maar in de winter geblesseerd geraakt aan zijn knie, terug in de basis kon coach Arne Slot rechtsback Marcus Pedersen een keer rust geven.

Het was er de avond voor, zo bleek snel. Sjachtar Donetsk, al negen jaar op de vlucht voor de oorlog, oogde over twee duels tandeloos. Al schoot Georgiy Sudakov nog spectaculair op de kruising. Maar Lassina Traoré, tot en met 2021 spits van Ajax, speelde voorin een verloren wedstrijd. Sjachtar is verzwakt uit de winterstop gekomen door het vertrek van sterspeler Mychajlo Moedryk, die voor 100 miljoen euro naar Chelsea vertrok. Van die pot met geld stuurde Sjachtar 25 miljoen naar Oekraïense soldaten en hun families in Marioepol. Na de 7-1 van Sjachtar-aanvaller Kevin Kelsy in de slotfase applaudisseerde het stadion – als steun aan Oekraïne. In het uitvak wapperden de Oekraïense vlaggen.

De noordtribune, waar de meest fanatieke aanhang normaal zit, bleef leeg. Een straf van de Europese voetbalbond UEFA voor de ongeregeldheden bij Sturm Graz en het afsteken van veel vuurwerk in de thuiswedstrijd tegen Lazio, beide in de groepsfase van de Europa League. Een idee om op de lege zijde honderden naar Nederland gevluchte Oekraïense kinderen te plaatsen, haalde het niet.

Schrik om Kökcü

Waar Feyenoord doorgaans veel kansen nodig heeft om tot scoren te komen, vielen ze nu makkelijk. Na negen minuten vindt buitenspeler Alireza Jahanbakhsh centrumspits Santiago Gimenez, die beheerst binnenschiet in de hoek. Het is de start die Feyenoord zo wenste – snel afstand nemen.

Even is er schrik als een tegenstander op de rechterenkel van spelmaker en aanvoerder Orkun Kökcü invliegt. Maar hij staat snel weer op. En maakt even later met een geplaatst schot 2-0. Het is het soort schot dat coach Arne Slot graag ziet, al in zijn tijd als speler vond hij: liever niet te hard schieten, wel zuiver en met precisie. Als Kökcü uit een strafschop ook 3-0 maakt, kan het opgeleefde supporterslied ‘Feyenoord, Feyenoord, wat gaan we doen vandaag’ van Cock van der Palm uit 1992 worden ingezet.

Na rust stapelen de mooie goals zich op. Linksbuiten Oussama Idrissi krult twee keer op bijna identieke wijze de bal in de verre hoek – de tweede iets hoger in de kruising. Jahanbakhsh schiet raak van afstand en de ingevallen spits Danilo pikt ook zijn goal mee. ‘Tien, tien, tien’, wordt er massaal geroepen. Zover komt het niet. De krachten worden gespaard met het oog op zondag. In de wetenschap dat Feyenoord sinds augustus 2005 niet meer wist te winnen in Amsterdam.