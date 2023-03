Het stembureau in het garagegebouw Maastunnel in Rotterdam opende vanochtend, net als ruim 9.000 locaties in Nederland, de deuren. In Rotterdam lag de opkomst met 26,9 procent om 17.45 uur relatief laag. De opkomst was daar in 2019 ruim 44 procent, ook toen lag dat percentage laag vergeleken met andere grote steden.

Foto Merlin Daleman