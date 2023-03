Wonen in dit baanbrekende huis had veel weg van kamperen

Nergens in Nederland is de revolutie die een eeuw geleden plaatsvond in de architectuur, beter te zien dan in de Prins Hendriklaan in Utrecht. Op nummer 50, helemaal aan het einde van de laan vol onopvallende bakstenen huizen, schreeuwt het Rietveld-Schröderhuis je plotseling toe dat het in opstand is gekomen tegen de traditionele Nederlandse woningarchitectuur. De gevels en het platte dak van het revolutionaire huis dat tegen het brave, burgerlijke, bakstenen buurhuis is aangebouwd, zijn niet meer dan vlakke, witte en grijze platen die van beton lijken. De raamlijsten zijn rood en zwart geschilderd en hier en daar staat, als de verticale lijnen in een klassiek geometrisch-abstract schilderij van Piet Mondriaan, een rode, gele of zwarte stalen balk.

Gerrit Rietveld (1888-1964), lid van de in 1917 opgerichte De Stijl, ontwierp het huis in 1924 samen met Truus Schröder (1889-1985), zijn meer dan platonische vriendin voor wie hij eerder meubels en een interieurontwerp had gemaakt. Na het overlijden van haar echtgenoot in 1923 wilde Schröder een nieuw, modern huis voor haarzelf en haar drie kinderen bouwen aan de rand van het toenmalige Utrecht. Nadat ze het eerste ontwerp van Rietveld had afgekeurd, ging het paar gezamenlijk aan de slag.

Foto Stijn Poelstra/Centraal Museum/Pictoright

Het Rietveld-Schröderhuis is het eerste – en eigenlijk enige – gebouwde huis dat is ontworpen volgens de beginselen van De Stijl. Ongetwijfeld heeft Rietveld voor het eerste van de vele gebouwen die hij zou bouwen, goed gekeken naar de drie woonhuizen die de oprichter van De Stijl Theo van Doesburg een jaar eerder, in 1923, samen met Cornelis van Eesteren had ontworpen. Belangrijk kenmerk van de De Stijlarchitectuur was het ‘zwevende aspect’, zo schreef Van Doesburg toen in een toelichting. Dit kon een huis verkrijgen door ‘de functionele ruimte-cellen’, zoals hij kamers noemde, en ‘luifelvlakken, balkonvolumen enz. naar buiten te werpen.’ Wat hij hiermee precies bedoelde, liet hij vooral zien met het Maison d’Artiste, een even spectaculair als merkwaardig ontwerp voor een huis dat bestaat uit een opeenstapeling van naar alle kanten uitwaaierende en uitkragende dozen van beton in de De Stijl-kleuren.

Het Huis van een Kunstenaar had één onoverkomelijk probleem: het was een onmogelijk ontwerp, zeker als het van beton moest worden gegoten. Rietveld en Schröder besloten dan ook dat hun De Stijl-huis slechts een beetje zou zweven. Uiteindelijk werd het Rietveld-Schröderhuis, nu een museumwoning en een van de twaalf Nederlandse gebouwen op de Werelderfgoedlijst van de Unesco, niet meer dan een tamelijk burgerlijke doos met dragende muren die stevig op de grond staat. Alleen de doorlopende en uitstekende ‘luifel-, gevel- en balkonvlakken’ geven het huis een bescheiden ‘zwevend aspect’.

Foto Stijn Poelstra/Centraal Museum/Pictoright

Anders dan Rietveld eigenlijk wilde, werd het huis ook niet van beton, maar zijn de buitenmuren, heel traditioneel, van gepleisterde bakstenen, en de vloeren van hout. Hiermee houdt het nep-karakter van het Rietveld-Schröderhuis niet op: ook de benedenverdieping van het twee bouwlagen tellende Rietveld-Schröderhuis is lang niet zo revolutionair als het exterieur doet vermoeden. Met een hal, een keuken en enkele kamers die kunnen dienen als slaap- of studeerkamer, wijkt de plattegrond niet veel af van die van de tientallen andere, brave huizen in de Prins Hendriklaan.

Afgezien van de door Rietveld ontworpen meubels en de in De Stijl-kleuren geschilderde wanden en deuren, is het enige opmerkelijke in het interieur op de begane grond de afwezigheid van gordijnen. Die wilden Rietveld en Schröder blijkbaar niet – ongetwijfeld omdat gordijnen met hun plooien niet stroken met het De-Stijl-ideaal van een architectuur van louter rechte, gladde en effen vlakken. Om de ramen van het Rietveld-Schröderhuis te verduisteren moet een groot aantal zwarte houten panelen, elk met vier moeren, aan de binnenzijde voor de ramen worden bevestigd.

Veel gehannes

Maar de bovenverdieping, waar Truus Schröder het liefst verbleef, is wel radicaal anders dan die van traditionele Nederlandse huizen. Dit is één open ruimte die op verschillende manieren kan worden veranderd. Door schuifwanden kan de etage worden omgetoverd in een kleine woonkamer en drie slaapkamers waar banken door een eenvoudige ingreep kunnen veranderen in bedden. Ook de kleine badkamer is flexibel en kan worden ingeschoven, zodat hij minder ruimte inneemt.

Foto Stijn Poelstra/Centraal Museum/Pictoright

Rem Koolhaas, Nederlands beroemdste architect die zijn carrière als neo-modernist begon, heeft het Rietveld-Schröderhuis eens laatdunkend ‘een gesublimeerde zigeunerwagen vol bedoelingen en bedoelinkjes’ genoemd. Hier zit wel iets in. Opstaan en naar bed gaan ging in het huis gepaard met veel gehannes met schuifwanden en luiken dat nauwelijks onderdoet voor het opzetten en afbreken van een tent. Bovendien bood de flexibele bovenetage Truus Schröder en haar twee dochters en zoon weinig privacy. Overdag was die geheel afwezig en ’s nachts, net als in een caravan of bungalowtent, beperkt door de dunne schuifwanden. Ook doordat de Rietveldmeubels als de beroemde Rood-Blauwe Stoel nog veel slechter zitten dan de goedkoopste campingstoelen, had het wonen in het Rietveld-Schröderhuis veel weg van kamperen.

Daarbij komt dat bijna alles, van wanden en vloeren tot kasten en stoelen, bestaat uit rechthoekige, strakke vlakken in primaire en niet-kleuren die van het Rietveld-Schröder een unheimlich, minimalistisch woonhuis maken. Alleen de ijzeren ronde potkachel midden in de open ruimte bovenetage is een vreemde eend in de De-Stijlbijt. Eigenlijk was de kachel overbodig, want het huis is uitgerust met een industriële centrale verwarming die 10 procent van het bouwbudget opslokte. Maar blijkbaar kon Truus Schröder het in haar revolutionaire De Stijlhuis toch niet helemaal zonder traditionele huiselijkheid stellen.

Het Rietveld-Schröderhuis is geopend van di t/m zo van 11-16 u. Info: https://www.rietveldschroderhuis.nl

Over deze serie Nederland is wereldberoemd om zijn woningbouw, van de grachtenhuizen waar in de 17de eeuw de huiselijkheid werd uitgevonden tot de 20ste-eeuwse sociale woningen en de rijtjeshuizen in de vinexwijken. In ‘Huiswaarts’ schrijft Bernard Hulsman over woonhuizen, van eenkamerwoningen tot kastelen en woonwijken door de eeuwen heen.