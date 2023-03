VS: Amerikaanse drone stort neer na Russische interceptie in internationaal luchtruim boven Zwarte Zee

Twee Russische gevechtsvliegtuigen hebben dinsdag een Amerikaanse Reaper-drone ernstig beschadigd boven de Zwarte Zee. De Amerikanen moesten het toestel vervolgens laten neerstorten in het water. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Defensie volgens internationale persbureaus. Het zou de eerste keer zijn sinds de Koude Oorlog dat een Amerikaans vliegtuig door Russisch toedoen neerstortte.

De VS spreken over een „brutale schending van het internationaal recht”. De onbewapende surveillancedrone met een spanwijdte van 20 meter vloog door internationaal luchtruim, aldus luchtmachtgeneraal James Hecker, die het bevel voert over de Amerikaanse militaire activiteiten in die regio. De VS laten vrijwel permanent observatievliegtuigen en drones in de regio rondvliegen. Die kunnen grote gebieden bespieden tot diep in Rusland en in Oekraïne.

De Russische vliegtuigen zouden eerst brandstof over de drone hebben geloosd en daarna een propeller van de drone hebben beschadigd. De VS waren gedwongen het toestel neer te laten storten in zee. De VS proberen in de regel te voorkomen dat hun militaire technologie in handen van andere staten valt. In de Zwarte Zee, waar de Reaper is neergestort, varen veel Russische marineschepen rond. Het Pentagon zei dinsdagavond dat de neergestorte drone nog niet was teruggevonden.

Gevaarlijk vlieggedrag

Volgens het ministerie van Defensie gedroegen de Russische piloten zich „gevaarlijk en onprofessioneel” rondom de drone. Eén van de twee Russische gevechtsvliegtuigen zou tijdens de interceptie bovendien per ongeluk ook bijna zijn neergestort. Volgens Washington past de interceptie van de drone in een patroon van gevaarlijk vlieggedrag van Russische piloten vlakbij Amerikaanse en NAVO-toestellen.

John Kirby, woordvoerder van het Witte Huis op het gebied van nationale veiligheid, zei volgens persbureau Reuters dat Washington contact zal opnemen met het Kremlin om zijn zorgen over het incident te uiten. Intussen heeft het Witte Huis de Russische ambassadeur op het matje geroepen. Ook benadrukte Kirby dat de Verenigde Staten geen toestemming nodig hebben van Rusland om boven de Zwarte Zee te vliegen.

Het Russische ministerie van Defensie zegt niet verantwoordelijk te zijn voor de beschadiging van de Reaper. De Amerikaanse drone zou „scherp gemanoeuvreerd” hebben en daardoor „neergestort zijn na een treffen met Russische straaljagers nabij de Russische grens”. Ook zegt Rusland geen wapens te hebben ingezet.

Het Kremlin uit zich al langer kritisch over de surveillancepatrouilles van de Verenigde Staten vlakbij het Oekraïense schiereiland de Krim, dat in 2014 geannexeerd werd door Rusland. Volgens het Kremlin zijn de VS en de NAVO deelnemer in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne geworden omdat zij inlichtingen delen met Kyiv.