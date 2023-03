Nederland kiest: stembureaus in hele land open

Nederland kiest vandaag de Statenleden, maar er staat meer op het spel

Welkom in dit blog, waarin NRC vandaag verslag doet van de belangrijkste ontwikkelingen rondom de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen. De stemlokalen openen om 7.30 uur, waarna Nederlanders tot 21.00 uur de tijd hebben om hun stem uit te brengen. Ze kiezen daarmee rechtstreeks wie er de komende vier jaar de in totaal 764 Statenzetels in de twaalf provincies zullen innemen.

De índirecte stem is minstens zo belangrijk, want binnen drie maanden na de verkiezingen zullen de Provinciale Staten de zetelverdeling bepalen van de Eerste Kamer. Het vierde kabinet-Rutte kan nu al niet bogen op een meerderheid in de senaat, en bij de premier klinkt de boodschap door dat die situatie er na de verkiezingen wellicht niet beter op zal worden.

Rutte vreest de tegenstand van het linkse blok van PvdA en GroenLinks, die één gezamenlijke Eerste Kamerfractie zullen gaan samenstellen. In de peilingen lijken de linkse partijen kans te maken samen de grootste te worden. Verder ziet het ernaar uit dat de BoerBurgerBeweging (BBB) met een flink aantal zetels gaat debuteren in de Eerste Kamer, terwijl coalitiepartner CDA op verlies staat.

Centrale thema’s voor veel kiezers zijn het klimaat en de stikstofproblematiek - kwesties die afgelopen weekend nog duizenden demonstranten op de been brachten. Kwesties ook die over een tijdje, als de nieuwe Eerste Kamer is geïnstalleerd, de coalitie onder druk zouden kunnen zetten. Daar hintten Rutte en CDA-leider Wopke Hoekstra zondag in elk geval op tijdens tv-uitzendingen. Een kabinetscrisis verwacht Rutte niet direct, zei hij later tegen NRC. „Maar het is wel spannend. Dat is het altijd.”

