Verdeeld en vermoeid kruipt Nederland vandaag naar de stembus

Vandaag gaat Nederland naar de stembus voor de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen. NRC ging het land in om de stemming te peilen en hoorde hoe polarisatie, versplintering en onbestuurbaarheid een steeds grotere impact hebben op de kiezers. Redacteur Karel Smouter analyseerde de uitkomsten en ziet een land dat moe is van zichzelf.

