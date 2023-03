Staatssecretaris Uslu wil zo snel mogelijk advies over mediameldpunt Mores

Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media, D66) heeft met urgentie gevraagd om een officieel advies over Mores, het meldpunt voor ongewenste omgangsvormen in de cultuursector. Dat laat ze weten in een brief aan Mariëtte Hamer, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. De onafhankelijkheid van het meldpunt wordt met name sinds de publicatie van een artikel in de Volkskrant vorige week in twijfel getrokken.

In dat artikel, over misstanden op de werkvloer bij NOS Sport, stond dat NOS-presentator Tom Egbers, de man van de inmiddels afgetreden Mores-voorzitter Janke Dekker, zich schuldig maakte aan grensoverschrijdend gedrag. NOS-medewerkers zouden geen melding hebben gedaan bij Mores vanwege de toenmalige positie van Egbers’ vrouw daar.

Voorafgaand aan de publicatie weigerde Dekker te reageren op het artikel. Twee dagen na de publicatie trad Dekker terug als voorzitter. Desondanks wil Uslu een advies over Mores. „Hoe kan Mores op korte termijn weer een meldpunt zijn voor de culturele, creatieve en mediasector waar mensen zich op een veilige manier kunnen melden en worden ondersteund?”, schrijft zij in de brief aan Hamer.

Uslu noemt het „zeer onwenselijk” dat leden van het meldpuntbestuur niet worden vertrouwd en mensen daarom terughoudend zijn in het doen van meldingen. „Slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag verdienen onze steun en aandacht en een veilige haven waar zij grensoverschrijdende gedragingen kunnen melden en kunnen worden ondersteund. Mores moet deze veilige haven kunnen bieden.” Hamer zal binnen een maand met een advies komen.

