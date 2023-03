Schip uit Harlingen, waarop afgelopen zomer een meisje omkwam, had niet de juiste certificaten

Het zeilschip waarop afgelopen zomer een twaalfjarig meisje omkwam door een afgebroken giek, beschikte niet over de juiste vergunningen om uit te mogen varen. Dat bevestigt de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) woensdag na berichtgeving van de Leeuwarder Courant. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) concludeerde in september al dat de giek van het schip ‘Risico’ was aangetast door houtrot.

Op de dag van het schoolreisje beschikte de schipper al meer dan zes weken niet over een geldig ‘Bewijs van Tuigage’, een certificaat dat onder meer garandeert dat de masten, giek en ander hout van de historische zeilschepen in de ‘bruine vloot’ in orde zijn. Zonder zo’n bewijs mag een schip niet uitvaren. Dat gebeurde wel, met aan boord leerlingen van een Haagse scholengemeenschap die op excursie waren. De giek brak af en belandde op een scholiere, die het niet overleefde. Niemand anders raakte gewond.

Naast de ‘Risico’, waren er bij Rederij Vooruit op de noodlottige dag nog zeven schepen van de ‘bruine vloot’ te boeken die niet beschikten over de benodigde certificering, blijkt uit onderzoek van de ILT. In september maakte de inspectie bekend dat dat gold voor 15 procent van de hele Nederlandse ‘bruine vloot’, bestaande uit 250 schepen, waarvan er veel daarna zijn onderworpen aan een herkeuring. Tegen de Leeuwarder Courant stelt de eigenaar van Rederij Vooruit dat alle bij hen aangesloten schepen inmiddels goedgekeurd zijn. Het politie-onderzoek loopt.

