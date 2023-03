Rechtbank heropent onderzoek in mishandelingszaak Quincy Promes

De rechtbank Amsterdam heropent het onderzoek in de strafzaak tegen voetballer Quincy Promes. Dat bevestigt de rechtbank woensdag aan NRC. Er komt vrijdag ook geen uitspraak in de zaak over de mishandeling van Promes’ neef. De aanleiding van het heropenen van het onderzoek is nog onduidelijk. Tijdens de zitting van vrijdag zal de rechtbank verdere toelichting geven.

Promes wordt verdacht van zware mishandeling van zijn neef. Hij zou hem in de zomer van 2020 op een feest in Abcoude in de knie hebben gestoken. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van twee jaar geëist tegen de 31-jarige oud-Ajacied, inmiddels actief bij het Russische Spartak Moskou. Eerder leken ook verdenkingen van poging tot doodslag en zelfs poging tot moord aan de orde, maar daar was volgens justitie onvoldoende bewijs voor.

Het resultaat van de steekpartij was een doorgesneden patellapees, de pees die het scheenbeen en de knieschijf met elkaar verbindt, bij zijn neef. Ook zou het slachtoffer aan posttraumatische stressstoornis lijden. Bij de zitting eerder deze maand was Promes niet aanwezig in de rechtbank. Volgens zijn advocaat had de voetballer verplichtingen bij zijn club in Moskou, en kon hij daarom niet het risico lopen in Nederland te worden aangehouden.

