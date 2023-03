Pakistaanse politie in aanvaring met aanhangers oud-premier Khan

De situatie rond oud-premier Imran Khan blijft voor maatschappelijke spanningen zorgen in Pakistan. De Pakistaanse politie vuurde woensdag traangas af op het terrein van Khans huis in de oostelijke stad Lahore na een nacht van gewelddadige confrontaties tussen veiligheidspersoneel en de aanhangers van de voormalige premier. Dat melden internationale persbureaus. Op beelden die door Khans Pakistaanse partij werden gedeeld was te zien hoe de politie traangas en waterkanonnen gebruikte op Khans aanhangers in een poging hen uiteen te drijven. Daarbij zouden aanhangers van Khan stenen naar de politie hebben gegooid.

De autoriteiten doen al weken meerdere pogingen om Khan te arresteren. De oppositieleider zou niet voor de rechtbank willen verschijnen voor zijn beschuldiging van corruptie. De 70-jarige Khan zelf blijft zich ondertussen verschuilen in zijn woning, terwijl die omsingeld wordt door de politie. Bij de aanvaringen zouden inmiddels zo’n 69 mensen gewond zijn geraakt, onder wie 34 politieagenten.

Het rommelt al dagen in Pakistan nadat mensen in meerdere steden gehoor gaven aan Khans oproep om te demonstreren. Op sociale media plaatste hij een video waarin hij zijn aanhangers vroeg om „naar buiten te komen” om zijn beweging te steunen indien hij wordt vastgehouden. Daarop braken meerdere protesten uit in grote Pakistaanse in Pakistan. Na zijn afzetting, in april vorig jaar, raakte Khan verwikkeld in verschillende rechtszaken. Volgens hem zijn die bedoeld om hem politiek buitenspel te zetten.

