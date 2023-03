Ook onderzoek bij NOS Nieuws naar omgangsvormen en cultuur

Ook op de redactie van NOS Nieuws komt een onderzoek naar omgangsvormen en de cultuur op de werkvloer om te „zien waar we als redactie staan”. Dat heeft Wilma Haan, adjunct-hoofdredacteur, dinsdagmiddag in een mail aan de redactie laten weten en is woensdagmiddag in een bericht op de NOS-site aangekondigd.

Haan bevestigt aan NRC dat de wenselijkheid van een onderzoek pas dit weekend is ingezien, nadat de hoofdredactie van NOS Sport opstapte na een door de Volkskrant blootgelegd patroon van onvoldoende ingrijpen bij grensoverschrijdend en ander onprofessioneel gedrag. Wel liepen er bij NOS Nieuws al diverse programma’s die de interne cultuur en inclusie op de redactie moeten verbeteren.

Toch hebben de onthullingen over de redactie van NOS Sport, waar diverse vrouwen hun beklag deden over ongewenst gedrag, terwijl daar geen consequenties aan leken te worden verbonden, geleid tot het besef dat het ook op de redactie van NOS Nieuws tijd is voor breed onderzoek, aldus Haan. „We zijn niet naïef, we willen weten wat we niet weten.”

In een verklaring op NOS.nl stelt hoofdredacteur Giselle van Cann: „We doen dit niet omdat we aanleiding hebben om te denken dat op onze nieuwsvloer net zo’n groot, structureel probleem bestaat als op de sportredactie, maar wel omdat we onszelf juist nu scherp willen toetsen. Want ja, natuurlijk gaan er ook bij ons dingen mis.”

Onafhankelijke partij

De mail die Haan dinsdagmiddag naar de redactie stuurde, kwam nadat het aanwezige personeel rond het middaguur was toegesproken over de nasleep van de onthullingen over de cultuur bij NOS Sport. Haan wil niet zeggen of ze bekend is met incidenten in het verleden bij NOS Nieuws die aanleiding geven tot een kritische reflectie van hoe hier mee is omgegaan. „Maar we zijn een organisatie als alle andere.”

De NOS gaat op zoek naar een externe, onafhankelijke partij die het onderzoek in de hele organisatie gaat uitvoeren, dus ook bij Sport en Evenementen.