Ook een pauper-Kia is spektakel

Hoe je ook over de stekkerauto denkt, de pikorde omverwerpen was hem toevertrouwd. Met al zijn beperkingen op het vlak van actieradius en laadsnelheden was hij stiller, betrouwbaarder, geavanceerder en vaak onthutsend veel sneller dan oudbakken concurrenten met verbrandingsmotor. Vooral dat laatste, voor benzinemensen teerste punt biedt stof tot nadenken.

Stel, je wilde tien jaar geleden een auto met meer dan 500 pk. Dan kwam je automatisch in de prijsklasse van anderhalve ton en meer terecht. In de categorie ordinair gezinsvertier kon je winkelen bij Audi, BMW of Mercedes. Voor een ton meer had je de kroonjuwelen van Aston Martin, Bentley en Porsche. In de loopgraven is geweld gratis, in vredestijd kost het een godsvermogen.

En kijk nu. De Kia EV6, in burgerdracht de pakezel van keurig Nederland en de allervoorbeeldigste Auto van het Jaar 2022, is er nu als GT met 585 pk voor 70 mille all-in. Dan is hij, zoals leasemannen met vermogensaandrang zeggen, al helemaal zoals je hem hebben wilt. De 21-inchwielen met knetterhard rubber, dat met grint in de groeven klinkt als spijkerbanden, een elektrisch schuif-/kanteldak, een head-up display met ‘augmented reality’, een voortreffelijk geluidssysteem van Meridian en spartaanse maar sublieme sportstoelen zitten er standaard op.

Geen gewonemensenauto

Kia heeft er geen gewonemensenauto van gemaakt. Het verraste me hoe hardcore de GT is. Ik had qua onderstelafstemming meer prudentie verwacht. Hij is ruig en genadeloos, krankjorum en geweldig. Desondanks ben je met een geremd trekgewicht van 1.800 kilo helemaal het heertje in de vinexwijken. Er mag een aanhangertje achter, al blijft dan van je sprint naar 100 in 3,5 seconden weinig over. Drie komma vijf, echt. Voor het perspectief: daarvoor moet je in de fossiele sfeer bij Porsche een 911 GTS van 222.000 euro aanschaffen, ruim drie keer het bedrag van je GT. De nuchtere keerzijde: wat moet je ermee? Het is hier Duitsland niet. Maar ik woon vlak bij de oostgrens en zo’n buitenkans op een transcendentale experience laat je niet lopen.

Heftig! Dat vinden mensen tegenwoordig ook van een slome burenruzie onder regie van Mr. Visser. De mensen maken niks meer mee, die vinden alles schokkend. Maar de EV6 GT is het echt. Op de Autobahn zijn de prestaties ongelooflijk. Ook boven de 200 blijft hij gestaag versnellen. Bij 236 op de digitale snelheidsmeter houd ik het veiligheidshalve voor gezien.

Rest de redelijke vraag: moet je dit toestaan? Ik ben te dom, techniekverslaafd of liberaal om er een stokje voor te willen steken, maar een op veiligheid gespitste overheid zou paal en perk mogen stellen. Twee: is de sensatie de technische inspanningen waard? Nee. Elektrische versnelling is nooit blijvend opwindend. De in zijn zwijgzaamheid abstracte kick slijt snel. En hij staat of valt niet bij vermogen. Toevallig ken ik iemand met een EV6. Het is een pauper, dus hij nam de instapper met 170 pk. Omdat hij een man is, gaat hij er na elke afspraak als een haas vandoor, waarbij ik hem als in een flits zie wegschieten. Dan denkt de leek toch even: wow. Ik bedoel maar, ook een pauper-Kia is spektakel voor wie niks gewend is. Anderzijds is hij met een hard gestegen basisprijs van 48.000 euro nog maar 22 mille goedkoper dan ons prijsdier. Voor mensen met coulante leasecontracten zijn dat geen onoverbrugbare verschillen meer. Daarom zou ook hier meer dan een enkeling voor deze budgetwaanzin kunnen vallen.

Grillige laadcyclus

Ondanks de nadelen. In de winter loopt het verbruik op naar 24 kWh per 100 kilometer, veel meer dan zijn laaggeplaatste soortgenoten. Kia geeft wat kleintjes een WLTP-bereik van 424 kilometer op. Dat is nog steeds vijftig kilometer meer dan ik in de Hollandse praktijk realiseerde. Redelijk voor een auto met zulke prestaties, minder handig als je kriskras door Nederland kopieermachines aan de man brengt, hoewel alles went met de troost van 585 pk. Kia’s om zijn snelheden geprezen laadcyclus verliep bij deze trouwens grillig. Bij Fastned begon de GT met een laadtempo van 75 kW, zakte vervolgens naar een laffe 50 en stabiliseerde uiteindelijk op 130/ 135, terwijl hij ijs en weder dienende 240 hoort te halen. Met een onvoldoende voorverwarmde of te volle batterij verloopt het proces ondanks de wonderbaarlijke 800-volttechnologie suboptimaal. Anderzijds: kan het jou schelen. Jij maakt voor 70 ruggen supercars van tweeënhalve ton gek op de Autobahn. Vet.