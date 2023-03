Nieuwe chatbot GPT-4 beantwoordt niet alleen tekstvragen, maar kan ook op beelden reageren

Amper vier maanden nadat ChatGPT werd gelanceerd, een inmiddels populair computerprogramma dat in antwoord op vragen goed lopende teksten kan produceren, is alweer een nieuwe stap gezet in de toepassing van kunstmatige intelligentie. De opvolger van de chatbot Chat-GPT heet GPT-4 en kan niet alleen tekstvragen beantwoorden, maar ook reageren op beelden die hem worden voorgelegd.

Net als ChatGPT is GPT-4 ontwikkeld door OpenAI, het bedrijf dat ook beeldgenerator DALL-E uitbracht. Het betreft een nieuwe versie van de technologie die ChatGPT ondersteunt.

. GPT-4 is een nieuw taalmodel dat volgens OpenAI krachtiger is en bovendien ‘multimodaal’, wat betekent dat het niet alleen tekstuele maar ook visuele input of ‘prompts’ (vragen, zoekopdrachten) accepteert. De output is nog steeds tekst.

GPT-4 kan bij een foto van ballonnen de vraag beantwoorden: wat gebeurt er als we de touwtjes doorsnijden? In zo’n geval antwoordt het systeem dat de ballonnen dan zullen opstijgen. Voer het een foto van de producten in je koelkast en het kan recepten suggereren voor gerechten die je daarmee zou kunnen maken.

OpenAI lanceerde GPT-4 dinsdag in een blogpost. Het is een eerste stap in de richting van een volledig ‘multimodaal’ AI-systeem dat verschillende soorten data in input en output zou kunnen combineren: tekst, beeld, audio en video.

Maar ook los daarvan is het nieuwe programma volgens OpenAI beter dan zijn voorgangers. GPT-4 kan volgens het bedrijf in één keer maar liefst 25.000 woorden produceren, waar ChatGPT bleef steken op 3.000. Ook wist het nieuwe systeem bij moeilijke examens, zoals het bar exam voor toelating tot de Amerikaanse advocatuur, bij de beste tien procent te eindigen, aldus OpenAI in de blogpost.

Om GPT-4 uit te proberen moeten gebruikers betalen, bijvoorbeeld door lid te worden van ChatGPT Plus (24 dollar per maand). Beeldprompts zijn nog niet mogelijk voor het grote publiek: de versie die via ChatGPT Plus toegankelijk is accepteert vooralsnog alleen input in tekst.

De topman van OpenAI, Sam Altman, waarschuwde dinsdag op Twitter dat GPT-4 niet perfect is. Het systeem, zei hij, „heeft nog steeds gebreken, is nog steeds beperkt en lijkt nog steeds indrukwekkender bij een eerste gebruik dan wanneer je er meer tijd mee doorbrengt.”

Hallucineert minder

Maar in andere opzichten is GPT-4 beter dan zijn voorgangers, aldus Altman op Twitter. „Het is creatiever dan voorgaande modellen, hallucineert aanzienlijk minder en is minder bevooroordeeld.”

Ongetwijfeld is GPT-4 veel groter dan zijn voorgangers, aangezien schaalvergroting (meer data, meer rekenkracht) bij grote taalmodellen oftewel Large Language Models de manier is om ze beter te laten presteren. Die grootte wordt uitgedrukt in parameters: GPT-2 telde 1,5 miljard parameters, GPT-3 een veelvoud daarvan: 175 miljard.

Maar hoe groot GPT-4 precies is maakt het bedrijf niet bekend, signaleert techjournalist Will Douglas Heaven van MIT Technology Review. „Anders dan bij eerder uitgebrachte programma’s geeft het bedrijf niets weg over hoe GPT-4 gebouwd is”, aldus Heaven. „Noch de data, noch de rekenkracht, noch de trainingstechnieken.”

Daarmee is OpenAI volgens critici met deze lancering definitief veranderd in een gesloten bedrijf.

Net als bij ChatGPT delen gebruikers op Twitter alweer hun ervaringen met GPT-4. Daarbij overheerst verbazing over de kracht van het model. Zo meldt een Twitteraar dat hij een complete videogame in twintig minuten wist te programmeren met het nieuwe AI-systeem, zonder zelf iets van programmeertaal te weten.

Hemingway

Ook NRC probeerde GPT-4 vast even uit. In ChatGPT Plus kun je kiezen met welke versie je wilt chatten: ChatGPT 3.5 of GPT-4. We kozen voor GPT-4 en vroegen het AI-systeem: „Can you write a novel like The Old Man And The Sea ?”

De chatbot produceerde spontaan de helft van een kort verhaal in mooie volzinnen over een oude visser. Vervolgens vroegen we hem de ‘roman’ af te maken. En dat deed-ie. In totaal een kort verhaal van nog geen 1.200 woorden.

Daarna vroegen we ChatGPT 3.5 hetzelfde. Die chatbot leverde een nog kortere ‘roman’ dan zijn opvolger, een verhaal van nog geen 600 woorden.

Tot slot vroegen we beide versies of ze ook een versie van 10.000 woorden konden schrijven. ChatGPT 3.5 weigerde: „Het spijt me”, reageerde de chatbot, „maar het is niet mogelijk voor mij om een roman zoals The Old Man and the Sea in slechts 10.000 woorden te schrijven. De roman van Ernest Hemingway is een klassiek literair werk dat 27.000 woorden omvat en complexe thema’s en gedetailleerde personageontwikkeling bevat.”

GPT-4 betoont zich bij dezelfde vraag behulpzamer: de bot antwoordt dat hij niet ineens een roman van zo’n lengte kan produceren, maar wel kan helpen om zo’n werk te schrijven en levert meteen een ontwerp voor de roman plus een eerste hoofdstukje. GPT-4 suggereert daarbij de oude man te vervangen door een jonge vrouw in een roman met de titel The Young Woman and The Storm.

