Koersval Credit Suisse trekt andere Europese banken met zich mee

De rust was slechts van korte duur. Na een relatief kalme dag was het woensdag weer onstuimig in de Europese bankensector. Credit Suisse is in de problemen gekomen, nadat zijn grootste aandeelhouder, Saudi National Bank (SNB), bekendmaakte de Zwitserse bank geen extra financiële ondersteuning te verlenen.

Credit Suisse verloor op de beurs in Zürich in de vroege middag bijna 28 procent aan waarde en bereikte 1,58 Zwitserse frank per aandeel – een diepterecord. De bank trok grote Europese concurrenten, zoals ING, ABN Amro, Deutsche Bank en BNP Paribas, met zich mee. Die sloten de dag af met 9 tot 10 procent verlies.

De problemen voor Credit Suisse begonnen een dag eerder. Uit het dinsdag gepubliceerde jaarverslag bleek dat er „materiële tekortkomingen” ontdekt waren in de cijfers van de bank. En Credit Suisse had, staat in hetzelfde jaarverslag „geen effectief proces van risicobeoordeling” om succesvol „materiële onjuistheden in de financiële overzichten” te kunnen opsporen.

Accountantsbureau PwC stelt in een rapport, ook op dinsdag gepubliceerd, dat de interne controles op de financiële rapportage bij de Zwitserse bank onvoldoende waren.

Miljardenverlies

Ondanks het falende toezicht klopten de gepubliceerde resultaten wel, volgens PwC. De bank heeft in 2022 een nettoverlies van 7,3 miljard Zwitserse frank (7,5 miljard euro) geleden en moet fors reorganiseren, met hoge kosten tot gevolg, om uit zijn crisis te komen. De komende drie jaar verdwijnt 15 procent van alle banen, zo’n negenduizend in totaal.

Na de presentatie van het jaarverslag maakte de Saudi National Bank (SNB), met bijna 10 procent de grootste aandeelhouder van Credit Suisse, bekend „absoluut geen” extra financiële steun te zullen bieden.

Lees ook: Vertrouwen in banken daalt, inflatie stijgt: de gevolgen van het SVB-debacle

De aandelen in de financiële sector schommelen al een week flink. Vorige week vrijdag viel de Amerikaanse Silicon Valley Bank (SVB) om. De Amerikaanse overheid nam de controle over na een bankrun door klanten, met name ondernemers in de techsector. Dit kan het vertrouwen in andere banken aantasten, wat direct zichtbaar was op de beurzen: ook maandag daalden de koersen van bijvoorbeeld ING (7 procent) en ABN Amro (6 procent). Dinsdag waren de beurzen juist relatief stabiel.

De Zwitserse bank worstelt al langer met zichzelf. De bank verloor twee jaar geleden in korte periode zo’n 8,7 miljard euro toen de Britse fondsen Archegos en Greensill Capital omvielen. Een paar jaar eerder kwam de bank in de problemen, nadat ze privédectives had ingehuurd om een topbestuurder te bespioneren die naar concurrent UBS was overgestapt. Credit Suisse schikte uiteindelijk met de topman.

Vorige week was al duidelijk dat er meer slecht nieuws op komst was. Toen werd de Zwitserse bank teruggefloten door de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC. Credit Suisse moest de presentatie van het jaarverslag een week uitstellen, omdat de kasstromenoverzichten van 2019 en 2020 niet in orde waren.