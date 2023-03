Afgelopen weekend hadden we in de namiddag een borrel. Dan krijg je ’s avonds op een gegeven moment toch trek in iets warms, maar is een hele maaltijd te veel. De broccolisoep die ik nog had was lekker, maar weinig voedzaam. De snert te zwaar. Te veel brood bij de soep is ook weer niet goed, maar iets te knabbelen is wel lekker. Janneke bracht uitkomst met dit heerlijk ogende recept, waarvan de voorbereiding ook nog eens in een ommezien klaar bleek te zijn. Behalve nigellazaad had ik alles in huis. Gelukkig kwam ik onderweg nog langs een Turkse winkel die dat ruim op voorraad had. Ik heb het recept bijna letterlijk gevolgd – iets voorzichtiger met de chili, iets ruimer met het nigellazaad er overheen, omdat het zo lekker knispert. De oude geitenkaas was een succes, die mag blijven. Het broodje moest iets langer in de oven en de volgende keer pas ik de hoeveelheid kikkererwtenmeel aan. De smaak was perfect: knapperig, licht pittig en goed gekruid. Met een glas primitivo een feestje. Een blijvertje.

Lees ook het meegekookte recept