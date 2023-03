‘Er zijn nog steeds grote problemen in Nederland en die moeten we gezamenlijk oplossen. Gelukkig gaan er ook veel dingen goed in Nederland.”

„Hoe fout moet het jarenlang gaan voordat er in je opkomt: ik ben niet de juiste persoon om dit op te lossen?”

„Het verschil is wel met jou dat ik de verantwoordelijkheid neem en dat jij wegloopt als het spannend wordt.”

„Daar doet hij het weer, dit gebeurt iedere keer weer: de verantwoordelijkheid afschuiven.”

„Wij zijn een van de rijkste landen ter wereld, er is hier vrijwel geen werkeloosheid.”

„Het aantal mensen voor de voedselbank verdubbelt, het aantal miljonairs is weer toegenomen.”

„De uitkeringen en de toeslagen zijn verhoogd, mensen met een lager salaris hebben het dit jaar beter. Waarom wilt u de kleine bedrijven belasten?”

„Dit zijn goedkope praatjes. Wij kunnen in de politiek het verschil maken, maar we doen het niet.”

„U wilt de hypotheekrente afschaffen. Zo wilt u het probleem oplossen!”

„We moeten meer bouwen. Veel mensen zitten vast omdat er niet voldoende huurhuizen zijn. Uw partij blokkeert dat. Het begint met betaalbaar wonen.”

„Het enige antwoord is: bouwen-bouwen-bouwen. En dan moeten we ervoor zorgen dat links niet wint!”

„Of je nou in 2030 stikstofreductie hebt in Nederland, of in 2035, of eerder, of later, het gaat ons erom dat je het doel haalt. We hangen veel te veel vast in getallen. Halveren in de zin van minder natuur hoeft niet, wat wij zeggen: maak wat meer grote gebieden in plaats van die vlekjes.”

„Als we niet meer vaart maken, dan hebben we straks geen natuur meer in Nederland.”

„Er is geen magisch-realistische weg meer uit dit probleem. We zullen zeker wat moeten doen op het gebied van natuurherstel. Dat moet zó dat het platteland vitaal blijft, dat we hier kunnen bouwen en boeren dóór kunnen gaan en er plaats is voor iedereen in Nederland.”

„Hij zegt altijd dat het strenger moet in Nederland, maar na de verkiezingen wordt het juist minder streng. Jij bent het zelf – die linkse wolk!”

„U noemde de Turkse deal wanstaltig. Uw bijdrage aan dit debat is een hele grote nul.”

„Het erge is dat Rutte de grootste gedoger is van Wilders op het gebied van de vluchtelingen.”

„De PvdA is de hofleverancier van de PVV. Als u strenger was op migratie zou de PVV niet zoveel steun hebben gekregen in de volkswijken. De aantallen moeten terug!”

„Als je deals sluit, moet je je aan afspraken houden. Rutte duikt weg voor zijn verantwoordelijkheid.”

„Wat totaal ontbreekt is een gevoel van daadkracht en urgentie. We moeten onze eigen verantwoordelijkheid nemen, onze grenzen bewaken, de marechaussee naar onze grenzen sturen en mensen die hier niet thuishoren wegsturen, net als ze in Hongarije doen. Daar gaat het om: dat Nederlanders op 1 staan en niet al die allochtonen.”

„De grenzen dicht zal dodelijk zijn voor de Nederlandse economie. Niet doen! Slecht voor Nederland!”

„Ik zeg u: we hebben in Europa iemand nodig die met de vuist op tafel slaat, maar u bent een natte vaatdoek. Als u het niet kan, doe ik het wel!”