Industrieconcern SHV wil met afstoten van drie onderdelen ruimte maken voor zijn andere activiteiten

Industrieconcern SHV wil drie van de acht bedrijfsonderdelen verkopen. Het bedrijf van de familie Fentener van Vlissingen zet hijs- en transportbedrijf Mammoet, technische groothandel Eriks en de Zuid-Amerikaanse activiteiten van horecagroothandel Makro te koop. Dat heeft het bedrijf maandag bekendgemaakt.

In een strategie-update beschrijft SHV dat het „niet de beste weg vooruit” is om alle acht onderdelen in eigen beheer te houden. Volgens het bedrijf kan een andere eigenaar meer groei realiseren met Mammoet en Eriks, die al jaren minder goed presteren dan de rest van SHV. Op een omzet van 1,6 miljard behaalde Eriks in 2021 bijvoorbeeld een winst van ongeveer 5 miljoen euro.

Het besluit heeft gevolgen voor in totaal circa 15 procent van de omzet van het concern. Die bedraagt ongeveer 20 miljard euro.

Ruimte maken voor investeringen

SHV wil door afstand te doen van deze drie onderdelen ruimte maken om meer te investeren in andere takken, zoals vis- en veevoerproducent Nutreco en gashandelbedrijf SHV Energy. Zo wil het bijvoorbeeld biogasfabrieken bouwen, laat een woordvoerder weten, en zonneparken aanleggen. SHV wil ook kijken of het Kiwa, een certificeringsbedrijf dat het in 2022 overnam, verder kan uitbouwen.

Dat conglomeraten zich focussen op minder activiteiten is een trend die al langer gaande is in het bedrijfsleven. Een divers portfolio geldt niet langer als een slimme strategie, zoals in de jaren tachtig, toen bedrijven als General Electric deze aanpak propageerden. Bekend voorbeeld is Philips, dat in 2014 bijvoorbeeld zijn verlichtingstak naar de beurs bracht, om zich te focussen op gezondheidszorgtechnologie zoals mri-scanners. Ook General Electric is tegenwoordig nog maar een schim van het ooit enorme concern.

Steekpenningen

Opvallend in het geval van SHV is dat het precies de bedrijfstakken afstoot waarvoor het in 2021 miljoenenschikkingen moest treffen vanwege corruptie. Het familieconcern betaalde het OM 41,6 miljoen euro na beschuldigingen van omkoping, valsheid in geschrifte en overtreding van internationale handelssancties. Medewerkers van de bedrijven hebben steekpenningen betaald aan ambtenaren in verschillende landen om opdrachten binnen te halen. De verkoop heeft hier niks mee te maken, zo zei topman Drost tegen Het Financieele Dagblad.

Lees ook dit interview met topman Jeroen Drost uit 2021 over de corruptiekwestie

SHV, eind negentiende eeuw opgericht als steenkolenhandelbedrijf, was decennialang vooral bekend als eigenaar van horecagroothandel Makro. Dat verkocht het bedrijf al grotendeels in de jaren negentig, maar in Zuid-Amerika behield het nog 107 winkels. Deze zet het nu ook te koop, omdat de winkels steeds moeilijker standhouden tegenover concurrenten Carrefour en Casino. Vanwege de goede locaties van de winkels hoopt topman Drost een goede prijs te krijgen voor dit deel van SHV.

SHV is inmiddels volledig weg uit Rusland. Een veevoerfabriek van Nutreco, onderdeel van het concern, is voor 1 euro verkocht aan het lokale management. De Russische tak van Mammoet is verkocht aan een Chinees bedrijf. Drost was een van de weinige topmannen die in 2021 een precieze toelichting gaf op hoe zijn bedrijf opereerde in Rusland na het begin van de oorlog in Oekraïne. In het FD schetste hij hoe lastig het was tegen managers in Rusland te zeggen dat ze geen geld meer mochten overmaken naar bepaalde banken. „Wij zeggen vanuit Utrecht dat ze dat niet mogen doen, maar daar worden onze mensen ter plaatse knap zenuwachtig van. Dat begrijp ik, want de Russische overheid is niet mals. Voor je het weet zit je in het gevang.”

