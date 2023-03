In alle provincies dendert BBB groots binnen

Provinciale Statenverkiezingen

Drenthe

In één klap de grootste

Even wordt het doodstil in de grote zaal van het provinciehuis in Assen, wanneer om 23.30 de eerste uitslag van een grote Drentse stad bekend wordt: de BBB heeft in Emmen 35 procent van de stemmen behaald. En daar wonen ruim 20 procent van de 490.000 Drenten. De stemmen voor BBB gaan ten koste van alle andere partijen die hier deze woensdagavond zijn verzameld, 17 in totaal. Ook van de ene partij die niet is komen opdagen: Forum voor Democratie. Iedereen incasseert vrij kalm het nieuws en dan gaat de band weer spelen.

Een uur later zijn er nog amper nieuwe resultaten, behalve die van de stad Meppel, waar BBB ook de grootste is geworden met 28 procent van de stemmen. De vele kleine dorpen moeten nog volgen. Grote delen van de provincie bestaan uit platteland.

Om 01.15 kunnen de verzamelde statenleden, kandidaten, aanhangers en gedeputeerden niet anders concluderen dan dat BBB in de hele provincie Drenthe in één klap de grootste partij is geworden. De sfeer is gemoedelijk, iedereen praat, borrelt en RTV Drenthe verzorgt een live-uitzending.

De opkomst is hoger in Drenthe dan vier jaar geleden. Sommige van de driehonderd stembureaus worden aangedaan door enorme aantallen, in het dorp Dwingeloo zou 90 procent van de kiezers hebben gestemd. In Emmen stemde 58 procent van de kiezers, tegen 54 procent in 2019. Er is nog een nieuwkomer in Meppel, die het goed doet: Volt wint 5 procent van de stemmen.

Toch is de winst van BBB het spectaculairst. Geen enkele partij komt ook maar in de buurt. Het zijn heus niet alleen boeren die op de BBB hebben gestemd, dat weet lijsttrekker Gert-Jan Schuinder zeker. Zelf is hij bijvoorbeeld manager in een instelling voor verstandelijk beperkten. En hobbyboer – hij heeft elf varkens die op zijn erf scharrelen. „Maar ook anderen op de lijst zijn geen boer. Er is iemand met een kinderopvangcentrum, een oude caravanonderhouder en een wiskundebijleslerares. In het provinciehuis staan woensdagavond twee jonge kandidaten van de BBB-lijst, respectievelijk nummer zes en nummer veertien: Björn Schudde (18), die een tussenjaar heeft, en Stijn van den Berg (21) die bestuurskunde studeert in Leeuwarden. Ze geloven helemaal in de BBB en houden van het platteland, vertellen ze.

In Drenthe maakt men zich niet echt alleen zorgen over de mogelijke uitkoop van boeren. Zo is daar de vergrijzing. BBB wil van Drenthe een ‘dementie-vriendelijke’ provincie maken. Of anders de leeglopende dorpen. Björn Schudde: „Dat zijn onze opa’s en oma’s die in steeds stillere dorpen wonen. We moeten investeren in werk, vervoer, voorzieningen en huizen op het platteland. Zodat er reden is voor onze generatie om hier te blijven.” En in de dorpshuizen.

Daarnaast moet de dekkingsgraad van de politie omhoog, vindt de BBB-Drenthe. En een provinciale weg is onveilig: „Er zijn op één stuk zeventien verkeersdoden gevallen in een jaar. Die weg moet dus worden verbreed.”

Iets heel anders is de opkomst van de wolf. Schuinder: „We willen geen roedels wolven in Drenthe. Ze eten kippen en schapen op.” Verder heeft de BBB-Drenthe een uitgesproken opvatting over opvang van asielzoekers: „Slechts de niet-economische vluchtelingen die écht in nood zijn, moeten worden opgevangen. De provincie kan helpen bij het aanwijzen van locaties.”

Flevoland

‘De oppositie is ook goed’

In het provinciehuis van Flevoland in Lelystad, maakt GroenLinks zich zorgen over de toekomst. Niet dat de partij op basis van de eerste uitslagen uit andere provincies veel lijkt te gaan verliezen. Maar samenwerken met de BBB, die naar verwachting ook hier de grote winnaar wordt, is onvoorstelbaar in de ogen van deze GroenLinksers. „Een stem op GroenLinks is een stem vóór het klimaat, en een stem voor BBB is dat niet”, zegt Jaya Noordman, die op nummer twee van de kandidatenlijst staat. „Maar de oppositie is ook goed.”

Jan Klopman van de BBB, aan een statafel verderop, zegt dat zijn partij „helemaal niemand” uitsluit. „We moeten straks eerst werken aan verbinding”, zegt Klopman, die hiervoor CDA’er was. Ook de woorden van BBB-lijsttrekker Anja Keuter zijn zalvend. „Het belangrijkst is straks een goede samenwerking en een goede sfeer. Elkaar iets gunnen.”

GroenLinks zit nu nog in de coalitie met VVD, CDA, PvdA, ChristenUnie en D66. Het is waarschijnlijk dat de coalitie er straks heel anders uit gaat zien, omdat vrijwel alle partijen stemmen lijken te gaan verliezen. In 2019 was Forum voor Democratie nog de grootste in Flevoland, met 17,8 procent van de stemmen, gevolgd door VVD (13,2), PVV (9,3) en GroenLinks (8,5).

„Groot verlies is te verwachten”, zegt Klaas Luinstra, campagneleider van het CDA, nog voordat de definitieve uitslag voor Flevoland binnen is gekomen. „We zien dat de partijen die tegenstelling benadrukken, tussen stad en platteland bijvoorbeeld, groter zijn geworden.” Het CDA wil net als BBB juist „verbinden”, zegt hij. „Onze boodschap is er een van solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid en omzien naar elkaar. Maar blijkbaar is dat niet erg overgekomen.”

Friesland

Zeven boeren op het eiland

Met zijn rode wangetjes, verlegen glimlach en nippend van een cola loopt BBB-lijsttrekker Abel Kooistra (28) wat beduusd rond in het provinciehuis in Leeuwarden. Dat zijn partij de winnaar zou worden in Friesland, had hij wel verwacht. Maar als na de eerste getelde stemmen blijkt dat de winst zo fors is dat BBB als nieuwkomer alle partijen ruimschoots achter zich laat, maakt dat „echt indruk” op de stikstofbeleidsmedewerker van de landbouworganisatie LTO Noord. „Net alsof je in een droom zit”, zegt Kooistra.

Rond middernacht blijkt uit de eerste voorspellingen dat BBB 13 of 14 zetels krijgt in Friesland. Dat is veel hoger dan de 8 zetels die werden voorspeld in de peilingen voorafgaand aan de verkiezingsdag. De grootste verliezers zijn Forum voor Democratie en CDA, die beide lijken te halveren in zetels. Vooral voor die laatste partij is dat een klap. In Friesland was altijd één zekerheid: de stem van het platteland ging naar het CDA en die van de steden naar de PvdA. De sociaal-democraten verliezen waarschijnlijk één zetel.

De enorme winst van BBB in Friesland is volgens Kooistra, met zijn 28 jaar de jongste lijsttrekker van BBB, simpel te verklaren: „Friesland is klaar met het Haagse beleid.” Hij ziet dat de „overheid niet naast ons staat, maar boven ons”.

Wat dat concreet betekent? In Friesland ziet hij dat jongeren en ouderen graag in de dorpen willen blijven wonen, maar dat er voor hen geen woningen worden gebouwd. Wel komen er nieuwe Vinex-wijken rondom de Friese steden, terwijl de voorzieningen op het platteland achterblijven. „Dat is een sluimerende ontwikkeling die nu ontpopt in deze verkiezingsuitslag.”

Zelfs op Schiermonnikoog – de gemeente die de wedstrijd om de eerste officiële uitslag woensdagavond won van Vlieland en het Gelderse Rozendaal – werd BBB veruit de grootste partij met bijna een kwart van de stemmen. Terwijl de zeven boeren op dat eiland in 2014 gezamenlijk al besloten hun veestapel in te krimpen vanwege de stikstofnormen en duurzaamheidsdoelen van het eiland.

Volgens D66-Kamerlid Tjeerd de Groot, die jaren geleden als eerste politicus opperde de veestapel te halveren vanwege de stikstofuitstoot, verandert de uitslag weinig aan het stikstofbeleid. „Die wetten zijn er, de Europese regels zijn er, daar ging het gisteren over en dat is morgen niet anders.”

De klinkende overwinning van BBB is een ,,Fortuyn-moment”, zegt Caspar van den Berg, hoogleraar bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en tevens senator voor de VVD in de Eerste Kamer. De winst van BBB zal niet alleen voor de korte termijn grote politieke gevolgen hebben, verwacht Van den Berg, maar zal ook het politieke landschap in de komende jaren veranderen.

Over wat er dan moet veranderen, is oud PvdA-Kamerlid Lutz Jacobi duidelijk: „De overheid moet niet meer de vijand van de mensen zijn, maar weer dienstbaar worden. In plaats van regeltjes verzinnen, moet de overheid de mensen weer helpen.”

En BBB’er Abel Kooistra? Die bereidt zich al voor op de partijvergadering donderdagochtend. „Meteen doorpakken, dat zit in onze natuur.”

Gelderland

‘Alvast gefeliciteerd, hè’

Het duurt een volle tien minuten voordat BBB-lijsttrekker Rik Loeters (47) de overkant van de zaal in het provinciehuis in Arnhem heeft bereikt. Overal schudt hij handen met een grijns op zijn gezicht. En dan moet de avond nog beginnen.

In het overvolle en warme provinciehuis in Arnhem wemelt het deze avond van de groene BBB-speldjes, sjaals en windjacks. De (voornamelijk) mannen die ze dragen, hebben wel zin in een feestje. Iets na 21 uur valt er daadwerkelijk wat te vieren als de partij in Noord-Holland winst boekt. „En daar zit gewoon Amsterdam bij”, zegt Loeters uitgelaten. De mannen drommen zich om een telefoon en bekijken de exitpolls. Bij de monsterzege in Overijssel klinkt weer hard gejuich. Een D66’er loopt langs Loeters en schudt hem de hand: „Alvast gefeliciteerd, hè, straks is het te druk denk ik.”

„Ik ga weer naar huis, naar de Achterhoek, denk ik”, grapt de nummer 17 van het CDA, Bengt Stegeman. Op een mogelijke winst voor BBB – en verlies bij het CDA – wordt door sommigen alvast gerekend. Helga Witjes, VVD-lijsttrekker, loopt in het begin van de avond het provinciehuis binnen en groet haar broer en schoonzus. Het „zou kunnen” dat BBB de grootste concurrent is, zegt ze.

Rond 23 uur staat CDA-lijsttrekker Peter Drenth met een groepje CDA’ers net buiten de zaal. ,,Het is te heet binnen”, zegt hij. „Ik wil niks voorspellen, maar ik ben niet hierheen gekomen met de gedachte winst te halen. Ik kom ook niet uit een ei.” Gaat er veel veranderen als de BBB in Gelderland groot wordt? De provincie werd de afgelopen vier jaar bestuurd door een coalitie van PvdA, CDA, VVD, ChristenUnie en GroenLinks. Drenth was als gedeputeerde verantwoordelijk voor het stikstofbeleid en de BBB kan de lijn van de coalitie volgens hem wel waarderen. „Dus als BBB doet wat ze zeggen, dan niet.”

„Door de landelijke regels had Gelderland niets beters kunnen doen”, beaamt Loeters. Hij drinkt een alcoholvrije Grolsch. De landelijke BBB-winst heeft ook te maken met voorvrouw Caroline van der Plas, zegt hij. „Daar ben ik realistisch in.” Het provinciebestuur zelf blijft een beetje een onzichtbare laag. „Maar daar gaan wij verandering in brengen”, zegt Loeters. „We gaan hier wel onze stempel drukken, áls we dus de grootste worden.”

Partijleden van JA21 volgen de uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen. Foto Ramon van Flymen

Groningen

‘De vraag is hoe groot’

Hoewel in Groningen de eerste uitslagen pas na elf uur ’s avonds worden verwacht, weet lijsttrekker Gouke Moes van de BBB aan het begin van de avond al zeker dat zijn partij de grootste wordt. „Dat denk ik sinds het begin van de campagne en dat denk ik nog steeds. De vraag is hoe groot.” De eerste inschatting van de nieuwe zetelverdeling in de Eerste Kamer, waarin de BBB op 15 zetels uitkomt, sterkt de hobbyboer en docent uit Den Ham in diens overtuiging dat zijn partij ook in Groningen wint. „Hoe groter, hoe makkelijker het wordt om een coalitie te vormen”, zegt Moes.

Vier jaar geleden haalde GroenLinks in Groningen de meeste zetels. „We zijn gewend om hier te besturen. Dat willen we heel graag voortzetten”, zegt lijsttrekker Melissa van Hoorn. Dat maakt de uitslagenavond in het provinciehuis spannend. „Niet eens zozeer voor onze partij, maar voor de samenleving. Als de BBB zo groot wordt, dan heeft dat een enorme impact op de samenwerking met het Rijk.”

Limburg

‘Midterms voor het kabinet’

Léon Faassen, kandidaat-gedeputeerde voor de BBB in Limburg, laat zijn rechterhand zien. Die trilt flink. „Ik ben niet snel zenuwachtig, maar nu wel”, zegt hij. Bij gebrek aan een exitpoll is het gissen wat de uitslag in de meest zuidelijke provincie van Nederland wordt, maar de geluiden van elders maken het waarschijnlijk dat de partij van Caroline van der Plas een grootse entree maakt in de Staten.

In eerdere peilingen tijdens de campagne kwam BBB als grootste uit de bus in de plattelandsregio’s ten westen van de Maas en de PVV als grootste in de meer verstedelijkte gebieden ten oosten van die rivier. Dat het CDA provinciaal nummer één wordt, lijkt onwaarschijnlijk. De partij en haar voorganger, de KVP, was dat altijd in Limburg. „De provinciale politiek doet er maar beperkt toe”, schat CDA-lijsttrekker Michael Theuns in. „Statenverkiezingen zijn de midterms voor het kabinet geworden.

Limburg kreeg na de Statenverkiezingen van 2019 een extraparlementair college met daarna onder anderen gedeputeerden van de FVD en de PVV. Na een reeks integriteitsaffaires traden in het voorjaar van 2021 alle zeven gedeputeerden en de commissaris van de koning af. Daarna trad een anders samengesteld extraparlementair college aan.

Noord-Brabant

Dramatische vooruitzichten

Op het provinciehuis in Den Bosch is John Frenken, de BBB-lijsttrekker van Brabant, rood aangelopen van blije opwinding. Andere BBB’ers zijn elkaar nog om de hals aan het vliegen van vreugde. De exitpoll voor deze provincie is net bekendgemaakt en volgens die gegevens komt de BBB Brabant binnenstormen met maar liefst 12 zetels. Daarmee zou ze de grootste partij worden in deze provincie, waar 55 zetels zijn te verdelen. „Boven alle verwachting”, zegt Frenken. Hij denkt dat de winst voor „70 tot 75 procent” te danken is aan het „voorwerk” van partijleider Caroline van der Plas.

De vooruitzichten voor het CDA in Brabant zijn „dramatisch”, erkent lijsttrekker Erik Ronnes met een bedrukt gezicht. Volgens de exitpoll wordt het CDA meer dan gehalveerd: van 8 zetels in 2019 naar 3 zetels nu. Van oudsher is Brabant een echte CDA-provincie, maar de partij levert hier al jaren zetels in. „Er is veel onvrede in het land; mensen voelen te weinig dat de overheid naast hen staat”, verklaart Ronnes het verlies van zijn partij, die de afgelopen vier jaar in het Brabantse college zat. „Ik zie dit ook wel als een grote veroordeling van de burgers in Nederland naar de gevestigde partijen. Ik denk dat wij meer naast de burger moeten gaan staan.”

De VVD, die in 2019 de grootste werd in Brabant, blijft redelijk stabiel en gaat volgens de poll van 10 naar 9 zetels. De BBB en VVD zouden samen niet genoeg zetels voor een meerderheid hebben. Helemaal over links wil de VVD niet en dat zal bovendien lastig worden gezien het verschil tussen de stikstofstandpunten van de BBB enerzijds en de linkse partijen anderzijds. Op rechts is er minder keuze en de VVD staat niet te springen om samen te werken met de PVV (3 zetels volgens de exitpoll) en Forum voor Democratie (1 zetel). In 2020 zat Forum even in de Brabantse coalitie met VVD, CDA en Lokaal Brabant, maar die klapte na ruim een jaar.

Een optie zou zijn om de samenwerking te zoeken met JA21 en de middenpartijen CDA, 50Plus en Lokaal Brabant. Dan is er mogelijk nét een meerderheid.

Maar het is nog maar de vraag of VVD en BBB in Brabant überhaupt de handen ineen kunnen slaan. Het hete hangijzer in de Brabantse politiek is de ‘stallendeadline’, waarmee de provincie vooruitloopt op het landelijke stikstofbeleid. Brabantse boeren moeten hun stallen uiterlijk half 2024 ‘emissiearm’ hebben gemaakt. De BBB wil die deadline van tafel, het CDA ook. Maar de VVD en de linkse partijen niet. De Brabantse economie groeit hard en de VVD wil dat die dat kan blijven doen. Daarvoor moet er genoeg stikstofruimte zijn.

Overigens zit Brabant nu al tijdelijk op slot. Door ‘natuurdoelanalyses’ met rode cijfers, die Gedeputeerde Staten begin deze maand onder ogen kregen, was de provincie juridisch verplicht tot het afkondigen van een vergunningenstop voor projecten met stikstofeffecten op Natura 2000-gebieden. Veel Statenleden hadden daar kritische vragen over aan het bestuur. Als het aan de BBB ligt, gaat Brabant „zo snel mogelijk van het slot”, zei lijsttrekker Frenken woensdagavond. Hoe de BBB dat wil doen, zonder teruggefloten te worden door de rechter, werd niet duidelijk.

Partijleden van GroenLinks en PvdA volgen de uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen. Foto Bart Maat / ANP

Noord-Holland

VVD volgt op kleine afstand

Een nek-aan-nekrace tussen BBB en VVD – dat was de stand van zaken in Noord-Holland aan het begin van de nacht. Volgens een exitpoll van Ipsos maakt BBB ook in deze provincie een enorme klapper: in één keer met negen zetels in de Provinciale Staten. Dat is meer dan provinciale peilingen voorzagen, maar niet zo’n monsteroverwinning als in Overijssel of Noord-Brabant. Op de uitslagenavond in het provinciehuis in Haarlem is lijsttrekker Ingrid de Sain na de aanvankelijke euforie buitengewoon voorzichtig: „De uitslag uit Amsterdam moet nog komen, we gaan zeker nog wat zakken.”

Na een campagne die minder dan in andere provincies draaide om stikstof, hebben in Noord-Holland vooral de nieuwkomers gewonnen. Naast BBB doen ook JA21 en Volt het goed: allebei drie zetels in de Provinciale Staten volgens de Ipsos-prognose. Van de gevestigde partijen boeken alleen PvdA en Partij voor de Dieren winst. Verder zijn er louter nederlagen, variërend van licht (VVD, GroenLinks, PVV, D66) via zwaar (CDA, die werd gehalveerd) tot ongekend: van FVD, vier jaar geleden nog samen met GroenLinks de grootste partij, blijft in Noord-Holland vrijwel niets meer over.

De uitslag in Noord-Holland laat, net als in de rest van het land, bovenal een enorme verdeeldheid en versnippering zien. Aan de ene kant winst voor rechts-populistische partijen als BBB en JA21; aan de andere kant een stevig groen-progressief blok met partijen als Volt, PvdD en de linkse tandem PvdA-GroenLinks. Die worden in Noord-Holland samen groter dan zowel VVD als BBB – ook al zijn er volgens PvdA-lijsttrekker Jeroen Olthof van tevoren „geen afspraken” gemaakt over een gezamenlijke fractie.

De opgaven waar de provincie Noord-Holland voor staat, zijn talrijk en taai, klinkt het de hele avond in het provinciehuis: klimaatbeleid, stikstof, woningbouw, hoe om te gaan met vervuilers als Tata Steel en Schiphol. Maar de vorming van een nieuw provinciebestuur gaat „heel ingewikkeld worden”, zegt GL-lijsttrekker Anouk Gielen al meteen na de eerste uitslagen. Voor BBB is er, ook als die straks als grootste partij het initiatief zou krijgen bij de onderhandelingen, geen mogelijkheid om een coalitie te vormen over rechts. „Kansloos” en „een doodlopende weg”, zo noemt PvdD-lijsttrekker Ines Kostic een provinciebestuur onder leiding van BBB. Ze verwijst naar vier jaar geleden, toen FVD de ontevreden Noord-Hollandse kiezer massaal aan zich bond, maar zichzelf buiten spel zette en vervolgens ruziënd uiteenviel.

De meest voor de hand liggende optie is een voortzetting van de huidige coalitie van VVD, GroenLinks, PvdA en D66, aangevuld met de PvdD. Dan zou de VVD wel bereid moeten zijn om met vier linkse partijen in zee te gaan. Gielen (GroenLinks) riep getuigenispartij PvdD al meteen op „verantwoordelijkheid te nemen”. Die kans is reëel deze keer: PvdD-lijsttrekker Kostic zegt te willen meebesturen als er een „serieus” klimaat- en stikstofbeleid gevoerd gaat worden. Alleen: wat haar betreft „komt de VVD er niet in”. Dan zou er een groen-progressieve coalitie van zes partijen gevormd moeten worden, die volgens de Ipsos-poll zou beschikken over een nipte meerderheid.

Overijssel

‘Moet ik nog aan de bak ook’

Wie CDA zei, zei altijd Tubbergen. Nergens hield die partij zolang stand in het midden van de macht. Als tegen half één ’s nachts de uitslagen doorkomen uit dit bolwerk aller bolwerken, valt de spreekstalmeester op de uitslagenavond in het provinciehuis in Zwolle dan ook even stil. 58,8 procent van de Tubbergers koos ditmaal voor BBB. Van de 41,8 procent van het CDA in 2019 bleef ditmaal nog maar 11,2 procent over. „Ja, eh, dit is ongelooflijk eigenlijk”, herpakt hij zich. „Een absolute meerderheid.”

Voor een partij die „oprechtheid” en „normaal doen” hoog in het vaandel heeft, was een avond met zo’n buitengewone uitslag – de partij peilde in de exitpoll 17 van de 47 zetels in de Staten – voor BBB dan ook een uitdaging van de eigen principes. Het was een uitslag die eerder om uitzinnigheid dan om nuchterheid leek te vragen.

Waar de partij met de slogan „Overijssel is van ons, wen er maar aan” aanvankelijk her en der nog kritiek oogstte – de partij blies wel héél hoog van de toren, paste dat eigenlijk wel bij de volksaard hier? –, bleek de partij met bijna een derde van de kiezers de concurrentie mijlenver achter zich te hebben gelaten. De bravoure bleek geen hoogmoed. Alleen het CDA had in 2007, met 18 zetels, ooit méér zetels in de Staten van Overijssel.

In het provinciehuis in Zwolle houden de aanwezige BBB’ers zich niettemin in. Hun feest komt later wel, bij de landelijke partijtop even verderop in Bathmen waar ze straks heen gaan. Nu, te midden van vertegenwoordigers van alle andere partijen, blijft het feest nog even bescheiden. „Er zijn hier ook heel veel mensen die verloren hebben. Daar moeten we ook rekening mee houden”, zegt Gerrit Versteeg (67) uit Ambt Delden. „Ook dat past bij deze provincie. Mijn buurman, een CDA’er in hart en nieren, zette óók een BBB-bord in zijn weiland. Dat hoort bij de noaberschap, hè.”

De veehouder, die tevens veertig jaar in het theater stond met een streektaalrevue, stond negentiende op de lijst van de BBB en rekende nergens op. „Maar nu moet ik waarschijnlijk nog aan de bak ook.” Er hoeven maar twee kandidaten boven hem senator of gedeputeerde te worden of zijn zetel komt aan bod. Wanneer hij hoort dat de partij ook nog de grootste zou kunnen worden in de Eerste Kamer – met vijftien zetels – kan hij alleen maar in ongeloof zijn hoofd schudden.

Versteeg is deze avond vooral bezig met de enormiteit van de opdracht die de jonge partij nu wacht. „We hebben deze verkiezing te danken aan onze oprechtheid”, vertelt hij. „De puurheid van iemand als Yvon Jaspers. Dat missen heel veel mensen in het land in onze politiek.” De grootste uitdaging voor de partij lijkt nu om die nuchterheid te behouden en niet samen te gaan vallen met het „politieke gedoe” waar ze tegen ageert. Hij noemt zijn kandidatuur een impulsieve actie, geboren uit frustratie. „Avonden lang zat ik foeterend voor de tv. Mijn vrouw was blij als ik eens een avondje de deur uit was. Dan kon ze Spoorloos kijken. Ik zag hoogleraren en politici het woord voeren over het veld waar ik al vijftig jaar ervaring mee heb.”

Voor ChristenUnie-gedeputeerde Bert Boerman zijn de druiven zuur. „We liepen hier in Overijssel voorop met ons stikstofbeleid. Ook qua verduurzaming hebben we grote stappen gezet. Maar we lijken nu te worden afgerekend op onvrede met de Haagse politiek.”

Ook de 21-jarige Iris Klein Beumink uit Markelo baalt, al behoorde haar partij – de Partij van de Dieren – tot een van de weinige andere winnaars in Overijssel. De partij kreeg er een zetel bij. Trots vertelt ze al vier keer gearresteerd te zijn bij acties van Extinction Rebellion. „Ik ben blij voor onze partij, maar ook verdrietig voor de aarde. Boeren krijgen de verkeerde informatie voorgeschoteld.” Toch is wegkijken van milieu- en klimaatkwesties niet alleen iets van het platteland. „In de stad zien ze het ook liever niet. Mensen lijken gewoon niet om te kunnen gaan met hoe de aarde ervoor staat.”

Utrecht

Al gewend aan het idee

Het is stil in het provinciehuis van Utrecht wanneer de uitslag van Eemnes wordt voorgelezen. Het is iets voor twaalven, en de kleine gemeente in het noorden van de provincie is als eerste klaar met tellen. De BBB haalt een kwart van de stemmen, meer dan welke partij ook. Maar niemand die juicht: de partijleden van BBB zijn al uit het provinciehuis vertrokken naar hun eigen feestje.

VVD-lijsttrekker Anton van Schie kan er op het podium dan nog weinig zinnigs over zeggen; het is maar één gemeente, het is afwachten. Alle partijen verliezen, op nieuwkomers JA21 en Volt na. Maar toch, zegt Van Schie: „Er zijn dingen fout gegaan bij de overheid, dus het is niet zo gek dat er dan wat gebeurt.”

Dat er iets gebeurt blijkt kort daarna ook als Lucas Bolsius op het podium verschijnt. De burgemeester van Amersfoort komt een tussenstand delen van zijn gemeente. Een derde van de stemmen is geteld. GroenLinks gaat ruim aan kop, gevolgd door VVD. Maar die partij heeft slechts twee stemmen meer dan BBB. „We hebben in Amersfoort weinig agrariërs”, zegt Bolsius, “dus er is hier wel iets aan de hand.” Ook dan klinkt er geen gejuich, hoogstens verbazing, soms een verzuchting.

Een krap uurtje was BBB-lijsttrekker Anton Verleun, een jonge veearts, aanwezig. Hij had direct met Mirjam Sterk gesproken, de lijsttrekker van het CDA en als gedeputeerde verantwoordelijk voor het stikstofbeleid dat Verleun van tafel wil. Met zo’n vijftien partijleden om hem heen ging hij daarna in het midden van de zaal staan, en daar kwamen andere lijsttrekkers voorbij om hem te feliciteren. Tot hij het podium op werd getrokken en zei dat alle prognoses en exitpolls „een duidelijke stem naar Den Haag” zijn.

Maar of BBB ook in Utrecht de grootste wordt? Verleun, met een boerenzakdoek als pochet, denkt het niet. „Dit is voor onze partij de moeilijkste provincie: het is verstedelijkt en er zijn veel studenten.” Hij wil niet vooruitlopen op mogelijke coalitieonderhandelingen, zegt hij als hij richting de uitgang loopt. „Het is duidelijk dat een aantal dossiers voor ons belangrijk is. Maar wat we kunnen eisen, hangt ook af van de uitslag.”

Waarschijnlijk zijn er vijf of zes partijen nodig voor een coalitie, zegt GroenLinks-lijsttrekker Huib van Essen eerder op de avond. Maar links en rechts liggen in Utrecht ver uit elkaar. Inhoudelijk, bijvoorbeeld of de A27 bij Amelisweerd verbreed mag worden, en of er in het Groene Hart gebouwd mag worden. En ook geografisch gezien is de afstand groot.

GroenLinks zal haar stemmen vooral uit de stad halen. BBB domineert alles daaromheen, blijkt als ook andere gemeenten binnendruppelen. In SGP-bolwerk Renswoude haalt het een derde van de stemmen. FVD wordt daar weggevaagd, maar ook het CDA en de ChristenUnie verliezen er flink. In Woudenberg blijft de SGP de grootste, maar daar behaalt BBB ruim 20 procent. Ook in andere kleinere gemeenten die na twaalven binnendruppelen, haalt BBB tussen een vijfde en een derde van de stemmen.

Over de precieze zetelverdeling was donderdagnacht nog niets te zeggen – daarvoor was het vooral wachten op de vele stemmen uit de stad Utrecht. Ook wie de grootste wordt, zal pas in de loop van donderdag duidelijk worden. Van Essen: „Het zal van één zetel meer of minder afhangen.”

Duidelijk is wel, zegt VVD’er Van Schie, dat BBB „met een enorme bulldozer het provinciehuis is binnengereden”. Dat valt mee: Verleun kwam met een trekker, hij staat voor de ingang geparkeerd. Reed hij zelf? Nee, lacht hij, „als lijsttrekker word je gereden”.

Partijleden van D66 volgen de uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen. Foto Phil Nijhuis / ANP

Zeeland

Breedgedragen besluiten

Aan het begin van de avond, wanneer alleen nog de prognoses in andere provincies bekend zijn, willen veel bezoekers van de verkiezingsavond in het Zeeuwse provinciehuis in Middelburg nog niet geloven dat BBB ook in Zeeland de allergrootste partij zou kunnen worden. Daarvoor, zeggen de meeste bestuurders, lijken de Zeeuwse kiezers te zeer gehecht aan de traditionele partijen. Er was de afgelopen vier jaar een college van CDA, SGP, VVD en PvdA met één stem meerderheid in de Staten dat vrijwel nooit heeft geopereerd als „een betonnen bestuur dat besluit erdoor jast”, zoals commissaris van de koning Han Polman het omschrijft, maar juist met veel overleg en „in consensus” heeft willen werken aan breedgedragen besluiten. Daar hebben de Zeeuwen ook alle belang bij; als kleine provincie met slechts 400.000 inwoners wil Zeeland één krachtig geluid laten horen, vooral in de richting van de rijksoverheid. De bestuurders vinden zelf dat ze ferm hebben gereageerd op kwesties die opdoken: het afblazen van de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen; de vervuiling van de Westerschelde met PFAS; en de stikstofplannen van het kabinet – waar de provincie zich net als de boeren tegen heeft uitgesproken.

Maar als de eerste uitslag binnenkomt, uit Schouwen-Duiveland, moeten de traditionele partijen het erkennen: ook in Zeeland gaat BBB een geweldige klapper maken. Als de helft van de stemmen is geteld, blijkt BBB vermoedelijk een kwart van de zetels in de Staten binnen te halen – veel meer dan CDA, SGP, VVD en de combinatie van GroenLinks en PvdA. Hoe dat komt? „Totale onvrede over het landelijk beleid”, verklaart gedeputeerde Jo-Annes de Bat, lijsttrekker voor het CDA. Hij is al blij dat het verlies van zijn CDA in Zeeland kleiner lijkt uit te vallen dan het landelijke gemiddelde.

De kandidaten van BBB kunnen hun geluk niet op. „Wij zijn geen partij maar een beweging”, glundert Arno Vael, akkerbouwer uit Zaamslag in Zeeuws-Vlaanderen, nummer drie op de kandidatenlijst. Samen met lijsttrekker Kees Hanse heeft hij de Zeeuwse tak van BBB opgericht en uitgebouwd. „Mijn passie ligt bij de boerderij. Maar ik ben opgestaan om te voorkomen dat het platteland verloren gaat. Dat zou zo zonde zijn. Er gaan zo veel verhalen rond die niet kloppen. Zoals over mest. Wij hebben in Zeeland dringend behoefte aan mest! Mijn zoon wil mijn bedrijf overnemen. Daar heeft hij veel zin in, zeker na zo’n verkiezingsuitslag.”

Meerdere kandidaten van BBB verklaren het enorme succes uit de veronachtzaming van het platteland door de landelijke politiek. „De Tweede Kamer is gericht op de grote steden, terwijl de leefbaarheid van het platteland onder druk staat”, zegt lijsttrekker Kees Hanse uit Zierikzee. De akkerbouwer somt de negatieve ontwikkelingen nog maar eens op: winkels verdwijnen, het openbaar vervoer verpietert, scholen sluiten en voor een ziekenhuis moet je steeds verder weg. „Mensen zijn het zat.” Boerin Antje Dees uit Wissenkerke, nummer twee op de lijst, wil het vertrouwen van de mensen in de politiek terugbrengen. „Dat zijn de mensen kwijt.”

Eensgezind zijn de BBB’ers wanneer ze spreken over de toekomst; die ziet er rooskleurig uit, de partij zal heus niet uiteenvallen zoals Forum voor Democratie na de enorme winst vier jaar geleden. „Wij zijn een team, we doen alles samen”, zegt akkerbouwer Antje Dees. De kandidaten zijn al bijna twee jaar in training, vertelt Arno Vael. „We hebben onlangs ook een training gekregen in formeren.” Vaardigheden in formeren kunnen de BBB’ers straks goed gebruiken, als ze wellicht een coalitie mogen proberen te vormen. Vael: „Wij luisteren naar iedereen.”

Zuid-Holland

PvdD groeit duurzaam

Ze houden de moed erin, de Zuid-Hollandse fractievoorzitters. De campagnes gingen goed, mensen waren op straat heus niet negatief. Maar dan komen de exitpolls. Het valt stil. Ongeloof. Dat BBB het zó goed doet in Noord-Holland, ook een Randstedelijke provincie met zowel grote steden als platteland, verrast de meesten.

Wat het precies zal betekenen voor Zuid-Holland, zal pas vroeg in de ochtend duidelijk worden als alle vijftig gemeenten klaar zijn met tellen. De opkomst is met 61 procent het hoogst in dertig jaar, en rond middernacht druppelen de uitslagen van de eerste kleinere gemeenten binnen. Het geeft een wisselend beeld.

In Voorschoten is de VVD de grootste gebleven, in Hardinxveld-Giessendam haalt de SGP een kwart van de stemmen. De BBB wordt in beide gemeente derde: met 11,7 procent in Voorschoten (ruim 25.000 inwoners), na GroenLinks, en 15 procent in Hardinxveld-Giessendam (ruim 18.000 inwoners), waar het zes stemmen minder krijgt dan de ChristenUnie.

De BBB’ers lopen door de gangen van het Provinciehuis en bellen met de achterban. Ze zijn „verbijsterd” als ze de uitslagen elders in het land horen. De nummer 14, Henk van Egmond, heeft kaas meegenomen van zijn eigen boerderij in Nieuwkoop. Hij gaat met de schaal rond, langs PVV, CDA, D66, SP. Vroeger stemde hij op die laatste partij, maar „vroeger deden ze op landbouw ook goede dingen”. Maar BBB maakte hem echt politiek actief.

De kandidaten van Volt, de andere nieuwkomer, glunderen ook. Ze zijn voorzichtig optimistisch, wachten vooral op de uitslagen in studentensteden als Delft en Leiden. En bij de Partij voor de Dieren, die meer zetels lijkt te halen dan de huidige twee, zegt partijleider Carla van Viegen: „We zijn in alles duurzaam, ook in de manier waarop we gestaag groeien.”

Dan komt Rotterdam binnen – met ruim 664.000 de grootste stad van de provincie. GroenLinks de grootste, dan VVD, dan D66 en PvdA. En dan BBB. Het gaat erom spannen in Zuid-Holland.

Over hoe nu morgen verder, is iedereen voorzichtig. Dat hangt af van wie in Zuid-Holland de grootste wordt en het voortouw mag nemen bij de coalitievorming. Dat zal pas donderdagochtend duidelijk zijn. Vier jaar geleden was Forum voor Democratie de grootste – de formatie duurde uiteindelijk zes maanden, en daarmee was Zuid-Holland de langzaamste van alle twaalf provincies.

Commissaris van de koning Jaap Smit houdt voor: „Weet wat je verantwoordelijkheid is, wat er op je bord komt. De opgaves blijven hetzelfde, al is de weg ernaar toe misschien anders.”