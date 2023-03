Hevige regenval zet door aardbeving getroffen gebied in Turkije onder water

Een deel van het gebied in het zuidoosten van Turkije dat afgelopen maand getroffen werd door de aardbevingen staat nu onder water door hevige regenval. Turkse media melden tot nu toe op zijn minst vijf doden, tien mensen zijn vermist. Met name de provincie Sanliurfa is zwaar getroffen. Ook in de zuidoostelijke stad Adiyaman viel een dode toen een containerwoning werd meegesleurd in de stroming. De gouverneur van de regio Sanliurfa vreest dat het dodental nog verder zal oplopen.

Lokale media delen beelden van ondergelopen straten en auto’s die wegdrijven. Een aantal patiënten uit het lokale ziekenhuis is overgebracht naar andere steden omdat de spoeddienst onder water staat. De autoriteiten roepen alle inwoners op om naar veilige gebieden te evacueren. Het Turkse staatspersbureau Anadolu schrijft dat ook meerdere huizen onder water zijn gelopen. De gebeurtenissen hebben de scholen in Sanliurfa ertoe verplicht om in ieder geval woensdag dicht te blijven.

Volgens de Turkse reddingsdienst AFAD zou de afgelopen 24 uur zeker 136 millimeter neerslag zijn gevallen in het gebied. Ook de komende twee dagen wordt nog zware regenval verwacht. Door de aardbevingen in het zuiden van Turkije van afgelopen maand, waarbij ruim 50.000 mensen overleden, zijn duizenden huizen ingestort en zijn veel mensen ontheemd geraakt. Dat velen van hen tijdelijk in tenten wonen, maakt hen kwetsbaar voor overstromingen. Naar schatting zo’n twee miljoen Turken kregen tijdelijk onderdak, vooral in tenten.

