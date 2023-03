Facebook gebruikte Nederlandse persoonsgegevens onrechtmatig voor advertentiedoeleinden

Facebook Ierland heeft de wet overtreden bij het verwerken van persoonlijke Facebook-data van Nederlandse gebruikers. Dat oordeelt de rechtbank Amsterdam woensdag. Het techbedrijf gebruikte de persoonsgegevens voor advertentiedoeleinden, zonder daar toestemming voor te hebben gevraagd. Ook deelde het bedrijf de data met andere partijen zonder de gebruikers daarover goed te informeren. Het ging zowel om persoonsgegevens die verstrekt waren door de gebruiker zelf, als om verzamelde data op basis van online gedrag op het sociale mediaplatform en daarbuiten.

De zaak werd in juli 2020 aangespannen door de organisatie Data Privacy Stichting in samenwerking met de Consumentenbond. Van de drie takken binnen moederbedrijf Meta die zij verantwoordelijk hielden, is alleen Facebook Ierland veroordeeld. Het plaatsen van cookies op websites van derden, zoals Facebook deed, was volgens de rechtbank wel geoorloofd. Het bedrijf had de verantwoordelijkheid voor die cookies overgedragen aan de desbetreffende websites, wat hen ontsloeg van de verplichting om gebruikers te informeren en toestemming te vragen.

Volgens de rechtbank kon er „nog geen schadevergoeding worden gevorderd”. Dat is wel wat de Data Privacy Stichting en de Consumentenbond voor ogen hebben. Ook willen zij dat het bedrijf stopt met de onrechtmatige dataverwerking en „glashelder” is in zijn communicatie naar gebruikers. Die moeten volgens de organisaties „volledige controle over hun gegevens hebben”.