Duitse voetbalfans zorgen voor ‘guerrillaoorlog’ in centrum Napels

Aanhangers van de Duitse voetbalclub Eintracht Frankfurt hebben woensdag voor zware ongeregeldheden in het centrum van de Italiaanse stad Napels gezorgd. Er zijn zware vernielingen aangericht aan winkels en horeca en onder meer een politieauto werd in brand gestoken. Verschillende Italiaanse media spreken van „een guerrillaoorlog in het hart van Napels”.

De Napolitaanse voetbalclub Napoli neemt het woensdagavond om 21.00 uur op tegen Eintracht Frankfurt in achtste finale van de Champions League. Rondom de eerste wedstrijd, die plaatsvond in Duitsland, vonden rellen plaats tussen de supporters van de twee clubs, waarna de autoriteiten in Napels besloten geen Duitse voetbalfans toe te laten bij de wedstrijd woensdag. Alsnog kwamen er naar schatting zeshonderd Duitsers naar Napels, bijgestaan door aanhangers van de Italiaanse voetbalclub Atalanta.

Een groot deel van deze fans zorgde woensdag voor onrust in de Italiaanse stad. Auto’s, terrasstoelen- en tafels werden vernield en de massaal aanwezige oproerpolitie werd bestookt met vuurwerk en rookbommen. Er zou ook sprake zijn geweest van plunderingen van winkels en horecazaken en de aanwezige politie heeft meerdere malen traangas ingezet om de voetbalfans uiteen te drijven. Er zijn extra agenten vanuit de omgeving van Napels opgeroepen om te voorkomen dat Napoli-fans tot een directe confrontatie met de Frankfurt-fans komen.

Gaetano Manfredi, de burgemeester van Napels, noemt de situatie op Twitter „een onaanvaardbaar klimaat van guerrillaoorlog” en de Italiaanse vicepremier Matteo Salvini noemt de Duitse supporters „misdadigers” in een bericht op sociale media. „Ik vraag me af of ze er in Duitsland dezelfde rotzooi van zouden maken?”, schrijft Salvini.